DAX könnte über 19.000 Punkte eröffnen -- Asiens Börsen sehr freundlich -- Micron meldet Umsatz- und Gewinnsprung -- Niedrigere Dividende und neue Mittelfristzielebei BASF -- Commerzbank im Fokus

Wie Stephen Innes von SPI Asset Management laut dpa erklärte, werden in Asien weiter die Konjunkturimpulse Chinas gefeiert. Es scheine, als ob China sein Pulver hinsichtlich weiterer Maßnahmen bisher nicht verschossen habe.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,9 Prozent stärker bei 19.090 Einheiten. Auch der TecDAX zieht vorbörslich kräftig an.

Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag voraussichtlich deutlich stärker eröffnen.

An den europäischen Aktienmärkte greifen die Anleger am Donnerstag beherzt zu.

Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte überwiegend schwächer.

Der Dow Jones startete marginal höher, fiel im Verlauf dann aber unter die 42.000-Punkte-Marke. Zu Handelsende betrug der Abschlag 0,70 Prozent auf 41.914,75 Zähler.

Der NASDAQ Composite gab hingegen zum Start leicht nach und pendelte schließlich um die Nulllinie, bevor er das Geschäft 0,04 Prozent fester bei 18.082,21 Einheiten verließ.

Am Markt bleibt die Sorge bestehen, dass die US-Wirtschaft trotz der Zinssenkungen der Federal Reserve eine unruhige Entwicklung nehmen könnte. Am Mittwoch veröffentlichte Daten zeigten eine merkliche Verschlechterung der Verbraucherstimmung in den USA. Diese ist für die US-Wirtschaft von zentraler Bedeutung, da etwa 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts durch den privaten Konsum generiert werden.

Zudem bestehen weiterhin Zweifel, ob die Inflation unter Kontrolle bleibt. Hinweise hierzu könnte der am Freitag erwartete PCE-Preisindex liefern. Dieser Index der persönlichen Konsumausgaben gilt als das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank und wird von Anlegern als Indikator für den künftigen Zinskurs der Fed betrachtet.

