Krypto-Offensive

Der Zahlungsdienstleister PayPal ermöglicht ab sofort Händlern in den USA den Kauf, Verkauf und das Halten von Kryptowährungen direkt über ihre PayPal-Geschäftskonten. Damit beugt sich das US-Unternehmen offenbar dem Wunsch vieler Unternehmensinhaber.

• PayPal mit neuen Krypto-Funktionen für Geschäftskonten

• US-Händler können Bitcoin, Ethereum und Co. kaufen, verkaufen und halten

• PayPal will Nutzen von Kryptowährungen steigern

Wie PayPal am Mittwoch per Pressemitteilung verkündete, ist es US-Händlern ab sofort möglich, Kryptowährungen über ihre PayPal-Geschäftskonten zu verwalten. Mit der Einführung der neuen Funktionen können US-Geschäftskunden des Zahlungsdienstleisters nun unterstützte Cyberdevisen direkt über ihre Geschäftskonten kaufen, verkaufen und halten sowie auf externe Wallets transferieren. Welche Kryptowährungen unterstützt werden, gibt PayPal in der Mitteilung nicht an, es darf jedoch angenommen werden, dass die größten Digitalwährungen Bitcoin, Ethereum sowie der PayPal-Stablecoin PYUSD dazugehören.

Krypto-Funktionen bei PayPal von US-Händlern offenbar stark nachgefragt

Wie es in der Pressemitteilung von PayPal weiter heißt, sei die Ankündigung der jüngste Schritt des Unternehmens, "die Nützlichkeit von Kryptowährungen zu steigern, indem Millionen von Händlern in den USA erweiterte Funktionen zur Verfügung gestellt werden". Diese wurden offenbar von den Händlern auch stark nachgefragt, nachdem ähnliche Funktionen für Privatkunden bereits im Jahr 2020 eingeführt wurden. "Seit wir PayPal- und Venmo-Kunden die Möglichkeit gegeben haben, Kryptowährungen zu kaufen, zu verkaufen und in ihren Wallets aufzubewahren, haben wir viel darüber gelernt, wie sie ihre Kryptowährungen nutzen möchten. Unternehmensinhaber haben zunehmend den Wunsch nach den gleichen Möglichkeiten für Kryptowährungen geäußert, die den Verbrauchern zur Verfügung stehen. Wir freuen uns, dieser Nachfrage mit diesem neuen Angebot nachzukommen, das es ihnen ermöglicht, mühelos mit digitalen Währungen zu interagieren", wird José Fernandez da Ponte, Senior Vice President für Blockchain und Digitalwährungen bei PayPal, in der Aussendung zitiert.

Die neuen Funktionen stehen derzeit nur in den USA zur Verfügung - mit Ausnahme des Bundesstaats New York, in dem aufgrund regulatorischer Vorgaben keine Einführung erfolgt. Ob und wann auch Geschäftskunden in Deutschland und anderen Ländern Kryptowährungen über ihre PayPal-Konten werden kaufen und verkaufen können, ist nicht bekannt.

So reagieren die PayPal-Aktie und die größten Kryptowährungen

Obwohl PayPal mit diesem Schritt die Akzeptanz von Kryptowährungen weiter fördern will, zeigten sich sowohl die PayPal-Aktie als auch die führenden Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum nach der Ankündigung weitgehend unbeeinflusst.

Die PayPal-Aktie schloss am Mittwoch an der NASDAQ 1,25 Prozent tiefer bei 77,36 US-Dollar, am Donnerstag geht es dann aber wieder um 1,73 Prozent rauf auf 78,70 US-Dollar. Der Bitcoin zog laut "CoinMarketCap" in den letzten 24 Stunden um 1,95 Prozent auf 64.371 US-Dollar an, während Ethereum im gleichen Zeitraum 0,35 Prozent auf 2.626 US-Dollar gewann.

Redaktion finanzen.net