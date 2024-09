Geldpolitik

Eines der "hawkishen" Mitglieder des EZB-Rats rechnet damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen mindestens bis Mitte nächsten Jahres senken wird.

"Ich gehe davon aus, dass wir die Leitzinsen in der nächsten Zeit weiter schrittweise senken werden, auch in der ersten Hälfte des Jahres 2025", sagte Klaas Knot in einem Interview mit dem niederländischen Fernsehsender Nieuwsuur, wie Reuters berichtet.

Knot fügte hinzu: "Ich erwarte nicht, dass die Zinsen auf das extrem niedrige Niveau zurückkehren, das wir vor der Pandemie hatten. Sie werden sich wahrscheinlich auf einem etwas natürlicheren Niveau einpendeln. Ich weiß nicht genau, wo, aber irgendwo mit einer 2 beginnend", sagte er. Aktuell liegt der Bankeinlagensatz bei 3,50 Prozent.

FRANKFURT (Dow Jones)