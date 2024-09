Übernahme?

Die Commerzbank will sich laut einem Pressebericht mithilfe fremder Banken gegen eine mögliche Übernahme durch die UniCredit wehren.

Neben Goldman Sachs habe das Institut nun auch die Schweizer Großbank UBS mit dem Ausarbeiten von Vorschlägen beauftragt, berichtete die "Börsen-Zeitung" am Mittwochabend unter Berufung auf Aufsichtsratskreise.

Um die eigenen Aktionäre von der Eigenständigkeit zu überzeugen, brauche die designierte neue Chefin Bettina Orlopp eine aggressivere Strategie. Daher könne die Commerzbank selbst als Käufer in der Konsolidierung am Markt auftreten und so in die Offensive kommen, hieß es weiter. Bereits im Oktober erwartet die Commerzbank demnach erste Vorschläge.

Die Italiener von der UniCredit hatten in einem Überraschungscoup einen Anteilsverkauf des Bundes zum Einstieg bei den Frankfurtern genutzt und am Markt weitere Aktien gekauft. Zuletzt hatten sie sich über Finanzinstrumente den Zugriff auf nun insgesamt rund 21 Prozent der Anteile gesichert. Zugleich beantragte die UniCcredit die behördliche Erlaubnis, ihren Anteil auf bis zu 29,9 Prozent zu erhöhen.

Commerzbank erhöht Renditeziel für 2027

Die Commerzbank will ihre Rendite in den kommenden Jahren stärker steigern als bislang geplant. Wie die Bank mitteilte, soll die Eigenkapitalrendite 2027 auf über 12 Prozent zulegen. Bislang hatte die Bank mehr als 11 Prozent in Aussicht gestellt. Außerdem will sie mehr Geld an ihre Aktionäre ausschütten.

Die Commerzbank setzt auf zusätzliche Ertragspotenziale etwa im Firmenkundengeschäft, im Asset Management und bei der polnischen M-Bank sowie auf Effizienzgewinne.

Der Nettogewinn soll bis 2027 auf "deutlich über" 3 Milliarden Euro steigern. In den Jahren 2025 bis 2027 sollen jeweils mehr als 90 Prozent des Gewinns an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

Via XETRA steigt die Commerzbank-Aktie zeitweise um 1,44 Prozent auf 15,51 Euro.

/men

FRANKFURT (dpa-AFX) / (Dow Jones)