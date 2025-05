Commerzbank Aktie News: Commerzbank zieht am Mittwochvormittag an

Blick auf Commerzbank-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 26,04 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 26,04 EUR. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 26,10 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 239.102 Commerzbank-Aktien.

Am 15.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,23 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.08.2024 (12,12 EUR). Abschläge von 53,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,878 EUR je Commerzbank-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,25 EUR.

Am 09.05.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,70 EUR, nach 0,60 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 6,15 Mrd. EUR, gegenüber 6,43 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,34 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Commerzbank am 06.08.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

