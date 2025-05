Commerzbank Aktie News: Commerzbank steigt am Mittwochmittag

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 26,11 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 26,11 EUR. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,22 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,06 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.380.331 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,23 EUR erreichte der Titel am 15.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 0,46 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,12 EUR ab. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 115,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,878 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 23,25 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 09.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

