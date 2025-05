Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Nachmittag

So entwickelt sich Commerzbank

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 25,78 EUR zu. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 25,85 EUR. Bei 25,63 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 2.435.411 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,23 EUR erreichte der Titel am 15.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,75 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 10.08.2024 auf bis zu 12,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 53,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,878 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 23,25 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 09.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,70 EUR, nach 0,60 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 6,15 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,43 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Commerzbank am 06.08.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,35 EUR je Aktie.

