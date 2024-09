Überhitzung?

Die Aktien von NVIDIA, AMD und anderen Chip-Herstellern haben zuletzt starke Kursrücksetzer erlebt. Für Jim Cramer bieten allerdings genau diese Rückgänge jetzt eine Kaufchance. Auf folgende Aktien setzt der Börsenexperte nun.

• NVIDIA, AMD & Co. mit Verlusten

• Jim Cramer sieht weiter Chancen in der Branche

• Auf diese Chip-Aktien setzt der Börsenexperte



Im Rahmen seiner CNBC-Sendung "Mad Money" nahm Marktexperte Jim Cramer kürzlich den Rücksetzer von Chip-Werten genauer unter die Lupe. Er erklärte, warum er - trotz des Rückgangs des Sektors - weiterhin Chancen bei Halbleitern sieht.

Branche überhitzt

"Ich denke, die Chip-Aktien wurden viel zu stark verkauft. Alle Gründe, die wir hatten, diese Gruppe Anfang des Jahres zu mögen, bleiben bestehen", betonte Cramer kürzlich in seiner Sendung. Chip-Werte seien viel zu schnell zu stark angestiegen, erinnerte der Marktkenner, weshalb nun eine Abkühlung nötig sei. Der Markt sei aber nach wie vor stark. So hätten etwa die Aktien von KI-Profiteur NVIDIA innerhalb von drei Monaten an der NASDAQ 1,6 Prozent an Wert eingebüßt, auf Jahressicht steht bislang aber dennoch ein Aufschlag von mehr als 134 Prozent an der Kurstafel. Für AMD-Papiere ging es daneben im selben Zeitraum an der NASDAQ um etwa 2,2 Prozent nach unten, das Kursplus seit Jahresbeginn beträgt aber weiterhin über sechs Prozent. Während Micron Technology innerhalb der letzten drei Monate nahezu 33 Prozent verloren hat, beträgt der Kurszuwachs seit Jahresstart dennoch rund 9,6 Prozent. Und auch für Arm lief es in jüngster Vergangenheit nicht gerade rosig. Auf Drei-Monats-Basis schlägt ein Minus von knapp über sechs Prozent zu Buche, der Aufschlag seit Beginn des Jahres 2024 beträgt aber dennoch über 88 Prozent (Stand: Schlusskurse vom 23. September). Cramer zufolge wachsen die Sorgen, dass der Hype rund um künstliche Intelligenz weiter abflache und Unternehmen, die in KI-Technologie investiert hätten, nicht genügend Rendite erzielten. Dem Börsenkenner zufolge seien diese Bedenken jedoch weitestgehend unbegründet. Der KI-Boom sei weiterhin "sehr real", betonte er während der "Mad Money"-Folge.

Vielversprechende Chip-Aktien - neben NVIDIA

Zwar stehe der Chip-Riese NVIDIA nach wie vor an erster Stelle, so Cramer, doch es gebe weitere Unternehmen in der Branche, die er für vielversprechend halte. So sieht der Experte etwa Kaufchancen bei AMD. Es gebe eine solide Nachfrage, starke Ergebnisse sowie vielversprechende angekündigte Deals, wodurch das US-Halbleiterunternehmen seiner Meinung nach an zweiter Stelle - gleich hinter NVIDIA - stehe. Bei TipRanks beträgt das durchschnittliche Kursziel für die NVIDIA-Aktie derzeit 152,44 US-Dollar - es liegt damit etwa 31,1 Prozent über dem jüngsten Schlusskurs. Von insgesamt 42 bewertenden Wall Street-Analysten raten 39 zum Kauf der Aktie, während drei zum Halten raten. Verkaufsempfehlungen gibt es derweil keine. Unterdessen liegt das Kursziel von AMD bei 190,25 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 21,4 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs gleichkommt. Hier empfehlen 26 Analysten, das Papier zu kaufen, sechs raten zum Halten und keiner zum Verkauf (Stand: 23. September).

Auch die Aktie von Micron Technology sieht Cramer derzeit als günstig an. Die Gewinnschätzungen für das nächste Geschäftsjahr seien stark, außerdem würden künftig weiterhin Speicher für Rechenzentren benötigt, weshalb Cramer das Unternehmen als "Marktführer bei Speicherchips" ansieht. Das durchschnittliche Kursziel bei TipRanks liegt derzeit mit 152,79 US-Dollar rund 63 Prozent über dem aktuellen Niveau. Neben 24 Kaufempfehlungen gibt es eine Halten- sowie eine Verkaufsempfehlung (Stand: 23. September).

Zuletzt empfahl Cramer in seiner Sendung noch die Titel von Arm. Hier hob er insbesondere die Lizenzgebühren hervor, die der Börsenexperte für eine vorhersehbare Einnahmequelle hält. Bei TipRanks gibt es ein gemischteres Bild zu sehen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt aktuell 137,43 US-Dollar, was einem Abschlag von etwas über drei Prozent gegenüber dem jüngsten Schlusskurs gleichkommt. Von 20 Experten raten 14 zum Kauf, fünf zum Halten und einer zum Verkauf der Arm-Papiere.

Geht es nach Jim Cramer, sollten sich Anleger also keineswegs von den jüngsten Kursrücksetzern bei Chip-Aktien abschrecken lassen, sondern vielmehr die Gelegenheit nutzen und zugreifen.



Redaktion finanzen.net



Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.