Nachfragebelebung

Die Hoffnung auf eine Nachfragebelebung in China nach den dortigen Konjunkturimpulsen hat am Donnerstag wieder weite Kreise gezogen.

Werte in diesem Artikel

Sie trieb neben Luxus- und Automobilwerten beispielsweise auch Sartorius vz an, die sich an der Spitze des DAX zeitweise fast zehn Prozent erholten. Die Aktien spielen damit Nachholpotenzial aus, nachdem sie von der ersten "China-Welle" am Dienstag noch nicht profitiert hatten. Andere Werte wie beispielsweise jene des Luxuskonzerns LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton kletterten seither bereits über 11 Prozent. Porsche gewannen seit Montagabend bis zu 8 Prozent.

BMW und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnten sich nicht ganz so fulminant erholen. Beide hatten zuletzt Gewinnwarnungen herausgeben müssen, die vor allem von Mercedes mit dem mauem China-Absatz begründet wurde.

Puma gewannen seit Montagabend mehr als 9 Prozent und adidas über 7 Prozent. Adidas bekam in der aktuellen Branchenanalyse der JPMorgan-Expertin Olivia Townsend den Stempel "Positive Catalyst Watch" für kurzfristig besonderen Optimismus hinsichtlich der Kursentwicklung. In Nordamerika nehme Adidas gerade richtig Fahrt auf, so die Expertin. Sie sieht zudem Spielraum für die langfristigen Schätzungen.

Bei PUMA ist sie zwar zuversichtlich, dass die Quartalsziele erreicht werden. Die Trends blieben aber durchwachsen und die Wachstumsqualität sei fraglich. Einer möglichen Kurserholung riet die Expertin demnach nicht hinterherzujagen.

FRANKFURT (dpa-AFX)