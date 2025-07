Porsche Aktie News: Porsche am Mittag stark gefragt

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6,9 Prozent auf 44,20 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,9 Prozent auf 44,20 EUR zu. In der Spitze legte die Porsche-Aktie bis auf 44,75 EUR zu. Bei 43,41 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 896.391 Porsche-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.09.2024 auf bis zu 75,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 69,68 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 10,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,14 EUR an.

Am 29.04.2025 hat Porsche die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,70 Prozent zurück. Hier wurden 8,86 Mrd. EUR gegenüber 9,01 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 29.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2025 1,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

