10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich wenig verändert.

Der DAX dürfte stabil in den Donnerstagshandel starten, nachdem Anleger am Vortag nach dem Dienstags-Rekordhoch Gewinne mitgenommen hatten.

2. Börsen in Fernost schwächer

An den asiatischen Aktienmärkten sind am Donnerstag Verluste zu sehen. In Tokio gab der Leitindex Nikkei 225 zum Handelsende 0,25 Prozent auf 37.751,88 Punkte nach. Daneben zeigen sich Anleger auch auf dem chinesischen Festland eher in Verkauflaune: Der Shanghai Composite notierte zuletzt 0,38 Prozent tiefer bei 3.413,14 Zählern. In Hongkong geht es unterdessen ebenfalls abwärts: Der Hang Seng rutscht 1,62 Prozent auf 24.368,67 Zähler ab.

3. Micron Technology präsentiert Kennzahlen

Nach US-Börsenschluss präsentiert der Chiphersteller Micron Technology seine Kennzahlen für das abgelaufene Quartal. Was Analysten erwarten

4. Deutsche Bank streicht rund 2.000 Jobs

Die Deutsche Bank will im laufenden Jahr rund 2.000 Stellen streichen und die Zahl ihrer Filialen weiter reduzieren. Zur Nachricht

5. US-Notenbank Fed lässt Leitzins unverändert - Wachstumsprognose gesenkt

Die US-Notenbank Fed hält den Leitzins erneut stabil. Er liegt damit weiterhin in der Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent. Zur Nachricht

6. Chinas Notenbank lässt LPR-Referenzzins für Bankkredite stabil

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Zur Nachricht

7. RWE kappt mittelfristiges Investitionsziel um 10 Milliarden Euro

RWE will seine Investitionen in Erneuerbare Energien sowie flexible Kraftwerke in den nächsten sechs Jahren deutlich zurückfahren. Zur Nachricht

8. Nemetschek will Wachstum 2025 fortsetzen

Nemetschek ist für das laufende Jahr trotz des verhaltenen Umfelds zuversichtlich. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Getrieben durch wachsende Angebotsrisiken infolge eskalierender Konflikte im Nahen Osten zeigen sich die Ölpreise im frühen Donnerstagshandel leicht erholt. Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,36 auf 67,52 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,35 auf 71,13 Dollar anzog.

10. Euro etwas tiefer

Der Euro zeigt sich zum Dollar am Donnerstag etwas tiefer. Am Morgen steht die Gemeinschaftswährung bei 1,0895 US-Dollar.