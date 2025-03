Fed hält bei Leitzins weiter die Füße still: DAX vor stabilem Start -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Deutsche Bank streicht 2.000 Stellen

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte wenig verändert in den Handel starten. So begann der DAX war zur Wochenmitte 0,40 Prozent schwächer bei 23.288,06 Punkten aus dem Handel gegangen.

Der TecDAX hatte daneben 0,58 Prozent auf 3.828,30 Einheiten verloren. Am Vortag nahmen Anleger am deutschen Aktienmarkt nach dem Rekordhoch vom Dienstag Kursgewinne mit. Die US-Notenbank Fed beließ die Leitzinsen am Vorabend wie erwartet unverändert. Wie bereits bei der Januarsitzung geht die Mehrheit der Währungshüter weiterhin von zwei Zinssenkungen im Laufe des Jahres aus. Zudem plant die Fed, das Tempo beim Abbau ihrer Staatsanleihenbestände zu drosseln. Während diese Signale die Kurse an der Wall Street und der Nasdaq im späten Handel beflügelten, dürften sie hierzulande kaum als Impulsgeber wirken. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den Börsen in Europa wagten sich am Mittwoch aus ihrer Deckung. Der EURO STOXX 50 eröffnete minimal leichter, bewegte sich im weiteren Verlauf jedoch in der Gewinnzone und beendete die Sitzung 0,41 Prozent höher bei 5.507,36 Einheiten. An den europäischen Aktienmärkten zeigte sich am Mittwochmorgen ein vorwiegend verhaltener Handel. Dennoch kommentierte ein Marktteilnehmer: "Die Stimmung bleibt nach der Verabschiedung der Finanzierungspakete für Infrastruktur und Rüstung gut". Zudem habe die am Freitag anstehende Expiry an den Terminbörsen oft einen trendverlängernden Effekt. Der Fokus richtet sich jedoch zunächst auf die Sitzung der US-Notenbank und die entsprechenden Ergebnisse am Abend. Zwar wird keine Änderung der Leitzinsen erwartet, doch "sollte sich US-Notenbankchef Jerome Powell taubenhaft äußern, könnte das aber die angeschlagenen US-Technologiewerte stabilisieren", so ein weiterer Marktbeobachter. Falkenhafte Äußerungen könnten hingegen die Korrektur an der Wall Street weiter verstärken. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen verbuchten zur Wochenmitte Gewinne. Der Dow Jones legte im Handel zur Wochenmitte 0,92 Prozent auf 41.965,80 Punkte zu.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite baute seine Aufschläge im Verlauf ebenfalls aus und schloss 1,41 Prozent höher bei 17.750,79 Indexpunkten. Nach dem schwachen Handelstag zuvor legten die US-Technologieindizes am Mittwoch einen positiven Handel hin. Am Aktienterminmarkt zeigte sich eine moderate Erholung am Kassamarkt, allerdings sprachen Händler von einer wenig dynamischen Entwicklung. Im Fokus stand die Zinsentscheidung der US-Notenbank, die am Abend während des Handels bekannt gegeben wurde. Der Leitzins wurde wie erwartet nicht verändert. Angesichts der hartnäckigen Inflation erwarten Ökonomen zunächst auch keine weiteren Zinssenkungen. Doch wie schon bei der Januar-Sitzung rechnet eine Mehrheit der Währungshüter im weiteren Jahresverlauf mit zwei Senkungsschritten. Zudem wollen sie beim Verkauf ihrer Staatsanleihen-Bestände vom Gas gehen. Beides komme am Aktien- und Rentenmarkt gut an, schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem ersten Kommentar. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken