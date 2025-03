Auf Kurs

Die Deutsche Bank ist bei ihrer Ertragsprognose dieses Jahr auf Kurs.

"32 Milliarden Euro ist genau die Zahl, an die wir so fest glauben wie wir es Ende Januar taten", sagte Vorstandschef Christian Sewing bei der European Financials Conference von Morgan Stanley. "Ich bin sehr glücklich mit der Entwicklung der Erträge". Zusätzlichen Schub erhofft sich der Manager von den Maßnahmen der künftigen Bundesregierung. "Mit all dem, was gerade in Deutschland passiert kommt noch etwas obendrauf."

Wer­bung Wer­bung

Mit Blick auf die Ertragsentwicklung in einzelnen Geschäftsbereichen sieht Sewing in der Investmentbank allerdings einen etwas schwächeren Start im Emissions- und Beratungsgeschäft (O&A), dafür ein etwas stärkeres Handelsgeschäft. Im Bereich O&A habe die Bank in einer Position eine Neubewertung vornehmen müssen, trotzdem stehe sie in einem schwächeren Markt recht gut da, so Sewing. Zudem fülle sich die Pipeline für das zweite und dritte Quartal.

Die Privatkundenbank entwickele sich derzeit sehr gut, und die Unternehmensbank liege im Rahmen der Erwartungen. Durch die Maßnahmen der künftigen Regierung, die Ausgabenprogramme und Strukturreformen, die kommen müssten, dürfte die Unsicherheit bei den Kunden abnehmen. "Die Menschen werden zuversichtlicher", sagte er.

Wer­bung Wer­bung

Für die Deutsche Bank -Aktie geht es im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise um 0,72 Prozent abwärts auf 22,71 Euro.

DJG/mgo/kla

DOW JONES