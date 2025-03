Massive KI-Investments

Tencent hat seine Bilanz für das vierte Quartal vorgelegt und die Analystenerwartungen dabei deutlich übertroffen. Ein starkes Gaming- und Werbegeschäft sorgte für ein zweistelliges Umsatzwachstum, während der Quartalsgewinn um 90 Prozent anstieg. Anleger in Hongkong nehmen jedoch nach einem bislang bereits starken Lauf der Tencent-Aktie Gewinne mit.

Das chinesische Internetunternehmen Tencent hat am Mittwoch nach Handelsschluss in Asien starke Zahlen für sein viertes Quartal 2024 vorgelegt und die Prognosen der Analysten deutlich übertroffen. Der Umsatz wuchs im Berichtszeitraum um elf Prozent auf 172,4 Milliarden Yuan, während Analysten laut "CNBC" lediglich mit 168,9 Milliarden Yuan gerechnet hatten. Besonders das Gaming- und Werbegeschäft trug zum Wachstum bei und verlieh dem Unternehmen Schwung.

Als einer der weltweit größten Spieleentwickler profitierte Tencent nach eigenen Angaben von einer beschleunigten Wachstumsrate im nationalen Gaming-Sektor. So stiegen die inländischen Spieleinnahmen im vierten Quartal um 23 Prozent auf 33,2 Milliarden Yuan. Erfolgreiche Titel wie "Honour of Kings" sowie eine niedrige Ausgangsbasis im Vorjahr spielten dabei laut dem Unternehmen eine entscheidende Rolle. Auch das Auslandsgeschäft legte um 15 Prozent auf 16 Milliarden Yuan zu. Gleichzeitig verbesserte sich das Ergebnis von Tencents Werbegeschäft um 17 Prozent auf 35 Milliarden Yuan. Zu diesem Anstieg habe eine starke Nachfrage der Werbetreibenden beigetragen sowie Verbesserungen bei der KI-gestützten Werbeinfrastruktur, so das Unternehmen. Tencents KI-Modelle ermöglichen es laut "CNBC", Nutzer mit relevanteren Werbeempfehlungen zu bedienen.

Der Nettogewinn von Tencent sprang im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahr um 90 Prozent auf 51,3 Milliarden Yuan nach oben und übertraf damit ebenfalls die Erwartungen der Experten, die sich laut "CNBC" auf 46,03 Milliarden Yuan belaufen hatten.

Tencent investiert massiv in KI

Tencent setzt zunehmend auf künstliche Intelligenz (KI) und investiert verstärkt in diesen Bereich. Im Februar begann das Unternehmen damit, das KI-Modell von DeepSeek in seine Messaging-App Weixin zu integrieren. Zudem präsentierte Tencent am Dienstag das Modell Hunyuan3D-2.0, das Texte und Bilder in 3D-Grafiken umwandeln kann. Auch das KI-Modell Turbo S, das eine schnelle Beantwortung von Nutzeranfragen ermöglicht, gehört zur neuen Generation der KI-Entwicklungen des Konzerns.

Diese strategische Ausrichtung geht jedoch mit hohen Investitionen einher. So beliefen sich die Investitionsausgaben für 2024 laut Unternehmensangaben auf 76,8 Milliarden Yuan. Sie waren damit mehr als dreimal so hoch wie die 23,89 Milliarden Yuan des Vorjahres. Laut Tencent seien erhebliche Mittel in Server und Hochleistungs-Grafikprozessoren geflossen, um die KI-Entwicklung weiter voranzutreiben.

"Dank der KI-gestützten Verbesserungen unserer Werbeplattform, des höheren Engagements bei Videokonten und des Wachstums unserer Evergreen-Spiele haben wir im vierten Quartal 2024 ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielt und gleichzeitig unsere operative Hebelwirkung aufrechterhalten", sagte Ma Huateng, Chairman und CEO von Tencent, laut Pressemitteilung. "Vor einigen Monaten haben wir unsere KI-Teams neu organisiert, um den Fokus stärker auf schnelle Produktinnovationen und tiefgreifende Modellforschung zu legen. Wir haben unsere KI-bezogenen Investitionen erhöht und unsere F&E- und Marketinganstrengungen für unsere KI-nativen Produkte intensiviert. Wir sind überzeugt, dass diese erhöhten Investitionen durch die Steigerung der Produktivität unseres Werbegeschäfts und der Langlebigkeit unserer Spiele kontinuierliche Erträge generieren werden", betonte er außerdem die Bedeutung von KI für das Unternehmen.

Tencent-Aktie im Minus: Anleger nehmen Gewinne mit

Trotz der positiven Quartalszahlen bleibt abzuwarten, wie sich die hohen Investitionen in KI langfristig auf die Profitabilität von Tencent auswirken werden. Die Anleger reagieren vorerst vorsichtig und nehmen am Donnerstag zunächst einige Gewinne mit: Die Tencent-Aktie fällt in Hongkong zeitweise um 3,61 Prozent auf 520,50 HKD. Das Papier hatte in den vergangenen Wochen jedoch auch bereits kräftig zulegen können und seit Jahresbeginn ein Plus von rund 25 Prozent verbucht. Bei 547,00 HKD hatte es außerdem Anfang März ein Mehrjahreshoch erreicht.

