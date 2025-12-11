DAX24.274 +0,6%Est505.749 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 -3,9%Nas23.451 -0,9%Bitcoin76.719 -2,4%Euro1,1747 +0,5%Öl61,15 -2,2%Gold4.238 +0,2%
ROUNDUP: Informant verkauft riesigen Datensatz zu Steuersündern

11.12.25 14:20 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das Land NRW hat über einen Informanten einen Datenträger zu Beteiligungen auch von Deutschen in Offshore-Steueroasen angekauft. Laut dem Düsseldorfer Finanzministerium geht es um Steuerhinterziehung "im großen Stil" durch die Gründung von Auslandsgesellschaften. Wie viel das Land NRW dem Informanten bezahlt hat, wurde nicht bekannt.

Wer­bung

Das Ministerium informierte die Bundesregierung und die anderen Bundesländer über den Datenankauf, denn es gebe Fälle aus ganz Deutschland, aber auch dem Ausland. Der Datensatz ist demnach mehr als ein Terabyte groß. Zur Höhe der in Übersee-Gesellschaften geflossenen Gelder gab es zunächst noch keine Erkenntnisse.

Spur führt nach Mauritius, Panama und auf die Cayman Islands

Das nordrhein-westfälische Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität hatte laut dem Ministerium von einem Hinweisgeber den Datenträger angekauft, der Kundeninformationen von Dienstleistern mit Geschäftssitzen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Cayman Islands, in Hong Kong, Mauritius, Panama, Singapur und Zypern enthalte.

Zuletzt hatte eine Taskforce des Landesamtes zur Bekämpfung der Finanzkriminalität für Schlagzeilen gesorgt, die sich speziell um sogenannte Influencer kümmert. Von denen stehen viele unter Verdacht, nicht alle Einnahmen ordnungsgemäß versteuert zu haben.

Wer­bung

Nun kümmern sich die Steuerfahnder um die Offshore-Daten. NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) sagte der dpa, der Datensatz könne "Aufschluss über die trickreiche Masche der Verschiebung von Vermögen in Übersee-Steueroasen geben".

Der Minister betonte: "Wir wollen die großen Fische fangen. Wir wollen zeigen, dass der Ehrliche nicht der Dumme ist. Manchmal muss man dafür ungewöhnliche Wege gehen, wie in diesem Fall."/yynwd/DP/mis