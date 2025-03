JP Morgan Chase & Co. mit Investmenttipp: Overweight-Note für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Bewertung im Blick

JP Morgan Chase & Co. hat eine ausführliche Analyse der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37,50 Euro belassen. Die genauen Konsequenzen des jüngsten politischen Geschehens in Deutschland seien für den Immobilienkonzern auch nach einer Telefonkonferenz weiterhin unklar, schrieb Analyst Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das geplante Finanzpaket habe die Renditen in die Höhe getrieben. Da sich die geplanten Investitionen in Infrastruktur und Rüstung über mehr als zwölf Jahre erstreckten, sei aber fraglich, ob dieser Anstieg nachhaltig bleibe.

Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 17:11 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 25,38 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 47,75 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 5.606.824 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2025 um 13,4 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2024 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) voraussichtlich am 19.03.2025 präsentieren.

