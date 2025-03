10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX vor Fed-Leitzinsentscheid im Minus erwartet

Am Tag des Fed-Leitzinsentscheids zeigt sich der DAX knapp eine Stunde vor Börsenstart leicht im Minus.

2. Börsen in Fernost in Rot

In Tokio notiert der Leitindex Nikkei 225 marginale 0,05 Prozent im Minus bei 37.826,93 Punkten.

Daneben verliert der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland leicht um 0,18 Prozent auf 3.423,50 Indexpunkte.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng unterdessen 0,17 Prozent tiefer bei 24.699,32 Zählern.

3. NVIDIA präsentiert ehrgeizige Pläne - KI-Fabriken und Roboter

Der Chipkonzern NVIDIA will seine Dominanz bei Technik für Künstliche Intelligenz in Rechenzentren mit Robotern in die reale Welt übertragen. Zur Nachricht

4. Klimaklage gegen RWE - Gericht setzt Verhandlung fort

Im Fall der sogenannten Klimaklage eines Kleinbauern aus Peru gegen den Energiekonzern RWE setzt das Oberlandesgericht Hamm am Mittwoch eine mündliche Verhandlung fort. Zur Nachricht

5. BoJ lässt Zinsen unverändert

Die Bank of Japan hat am Mittwoch ihre geldpolitischen Instrumente unverändert belassen und sich besorgt über die möglichen Auswirkungen der weltweiten Handelskonflikte auf die japanische Wirtschaft gezeigt. In einem weithin erwarteten Schritt beließ die japanische Zentralbank ihr Ziel für den Tagesgeldsatz bei 0,5 Prozent. Zur Nachricht

6. VW-Konzern macht Kasse mit kleinem TRATON-Aktienpaket

Der Volkswagen-Konzern nutzt den zuletzt guten Kursverlauf bei seiner Nutzfahrzeugholding TRATON für einen lange erwarteten Anteilsverkauf. Zur Nachricht

7. Südzucker kürzt Aktionären nach Gewinnrückgang Dividende

Südzucker will nach einem deutlichen Gewinnrückgang die Dividende kürzen. Zur Nachricht

8. Tesla-Aktie im Sinkflug: Wedbush-Analyst Dan Ives fordert Musk zum Kurswechsel auf

Die Tesla-Aktie gerät zunehmend unter Druck. Analysten sehen den Hauptgrund für den Kursverlust in Elon Musks politischen Aktivitäten. Wedbush-Experte Dan Ives fordert den CEO nun auf, sich wieder auf Tesla zu konzentrieren Zur Nachricht

9. Ölpreise sinken etwas

Die Ölpreise geben etwas nach. So verbilligte sich der WTI um 0,11 auf 66,62 Dollar, während Brent um 0,10 auf 70,32 Dollar abgab.

10. Euro verliert zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,0934 US-Dollar und damit weniger als am Vortag.