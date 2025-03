Vor Fed-Zinsentscheid: DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- NVIDIA kündigt nächste KI-Chips an -- VW-Konzern macht Kasse mit kleinem TRATON-Aktienpaket

Nach der Abstimmung im Deutschen Bundestag richtet sich der Fokus nun auf Washington. Dort steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank an - ein entscheidender Faktor für die globalen Finanzmärkte . In einem wirtschaftlichen Umfeld, das von hoher Unsicherheit geprägt ist, dürfte die Fed den Leitzins voraussichtlich in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent belassen. Die künftige Geldpolitik bleibt jedoch ungewiss, insbesondere angesichts der aggressiven Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump .

Nach dem Rekordhoch des DAX am Vortag und drei starken Handelstagen könnten Anleger zur Wochenmitte eine Verschnaufpause einlegen. Am Dienstag hatte der Leitindex, angetrieben von einer gelockerten Schuldenbremse sowie milliardenschweren Investitionen in Infrastruktur und Rüstung, mit 23.476 Zählern eine neue Bestmarke erreicht.

Anleger an den Börsen in Europa werden sich am Mittwoch wohl kaum aus ihrer Deckung wagen.

Der EURO STOXX 50 zeigt sich in vorbörslichen Indikationen marginal schwächer.

An den europäischen Aktienmärkten deutet sich am Mittwochmorgen eine Stabilisierung der jüngsten Kursgewinne an. "Die Stimmung bleibt nach der Verabschiedung der Finanzierungspakete für Infrastruktur und Rüstung gut", so ein Marktteilnehmer. Zudem habe die am Freitag anstehende Expiry an den Terminbörsen oft einen trendverlängernden Effekt.

Der Fokus richtet sich jedoch zunächst auf die Sitzung der US-Notenbank und die entsprechenden Ergebnisse am Abend. Zwar wird keine Änderung der Leitzinsen erwartet, doch "sollte sich US-Notenbankchef Jerome Powell taubenhaft äußern, könnte das aber die angeschlagenen US-Technologiewerte stabilisieren", so ein weiterer Marktbeobachter. Falkenhafte Äußerungen könnten hingegen die Korrektur an der Wall Street weiter verstärken.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken