10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich nahe 18.500 Punkten

Der DAX dürfte auch am Dienstag in der Nähe seines Allzeithochs bei 18.513,83 Punkte vom Donnerstag eröffnen. So taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor Handelseröffnung nahezu unverändert bei 18.500 Zählern.

2. Börsen in Asien überwiegend freundlich

Die asiatischen Indizes laufen am Dienstag mehrheitlich aufwärts.

In Tokio verliert der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,37 Prozent auf 39.761,74 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite zwischenzeitlich marginale 0,03 Prozent auf 3.078,33 Stellen. Der Hang Seng notiert stellenweise deutliche 2,36 Prozent fester bei 16.931,53 Zählern.

3. Schlichtung bringt Lufthansa eine Atempause - Sommerflugplan ab Sonntag

Lufthansa -Passagiere können durchatmen. Zumindest für Ostern und die Tage danach drohen bei der Kerngesellschaft des größten Luftverkehrskonzerns Europas keine neuen Streiks, und auch die deutschen Flughäfen bleiben mindestens bis zum 7. April von weiteren Arbeitskämpfen verschont. Zur Nachricht

4. Nach Sieg gegen Bayern: BVB sieht 'Signal' an Nagelsmann

Der Sieges-Coup vom BVB um den überragenden Routinier Mats Hummels im deutschen Fußball-Klassiker in München soll auch Bundestrainer Julian Nagelsmann beeindrucken. Zur Nachricht

5. IONOS freut sich über Cloud-Großauftrag der Bundesverwaltung

Der deutsche Cloudanbieter IONOS hat einen Großauftrag von der Bundesverwaltung für den Aufbau einer besonders strikt abgesicherten Computer-Cloud-Lösung erhalten. Zur Nachricht

6. Veröffentlichung der Bilanz für 2023 verschoben: Country Garden-Aktie vom Handel ausgesetzt

In Chinas Immobilienkrise ist der Handel mit Papieren des angeschlagenen Konzerns Country Garden an der Börse in Hongkong gestoppt worden. Zur Nachricht

7. S&P stuft ABB-Bewertung hoch

Die Ratingagentur S&P Global Ratings hat die Lang- und Kurzfristratings von ABB auf A/A-1 von A-/A-2 hochgestuft. Zur Nachricht

8. Huawei ist in 2023 deutlich gewachsen

Trotz Tech-Sanktionen ist der chinesische Telekommunikations-Riese Huawei im vergangenen Jahr deutlich gewachsen. Zur Nachricht

9. Ölpreise fester

Die Ölpreise präsentieren sich am Dienstagmorgen höheren Notierungen. Zeitweise verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,43 auf 84,14 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,43 auf 87,85 Dollar anzog.

10. Euro stabilisiert sich nach Vortagesverlusten

Der Euro bewegt sich am Dienstagmorgen wenig und kostet zeitweise 1,0732 US-Dollar. Am Ostermontag hatte er nach robusten US-Konjunkturdaten deutlich an Wert eingebüßt.