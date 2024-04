Topspiel

Der Sieges-Coup von Borussia Dortmund um den überragenden Routinier Mats Hummels im deutschen Fußball-Klassiker in München soll auch Bundestrainer Julian Nagelsmann beeindrucken.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sieht in dem Auftritt seiner Abwehrspieler Hummels und Nico Schlotterbeck eine Bewerbung für einen Platz im deutschen EM-Kader. "Die beiden haben heute auch mal ein Statement setzen wollen", sagte Kehl nach dem 2:0 des BVB am Samstagabend beim FC Bayern. Das Duo wolle sich "in den nächsten Wochen weiter anbieten. Und das war heute, glaube ich, ein richtig gutes Signal".

Auswahlcoach Nagelsmann hatte Hummels und Schlotterbeck ebenso wie etwa dessen Teamkollegen Emre Can nicht für die vergangenen Länderspiele gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) nominiert. Nach den zwei Siegen deutete der Trainer an, dass sich sein Kader für die Heim-Europameisterschaft nicht mehr umfangreich ändern werde im Vergleich zu den Testpartien. Die Chancen für Hummels und Co., noch bei dem Heim-Turnier dabei zu sein, sind also nicht allzu groß.

"Ich glaube, sie können nur mit Leistung überzeugen, dann auch im Sommer wieder dabei sein zu wollen", analysierte Kehl. Dortmunds Trainer Edin Terzic attestierte seinen beiden Innenverteidigern "ein herausragendes Spiel", speziell zu Hummels sagte er: "Überragendes Spiel von Mats, glatte Note 1."

Hummels selbst sagte im Sky-Interview angesprochen auf eine erhoffte Nominierung für die EM, dass dies andere entscheiden müssten. Über eine Fortsetzung seiner Karriere werde erst im Sommer Klarheit herrschen. "Es ist gar nichts entschieden in irgendeine Richtung. Ich glaube, das wird tatsächlich erst nach Saisonende entschieden bei mir", sagte der Innenverteidiger, der 2014 mit der DFB-Auswahl in Brasilien Weltmeister geworden war und auf bislang 78 Länderspiele kommt.

"Lust habe ich eh, es tut halt nur viel weh", sagte Hummels, der in München eine starke Leistung gezeigt hatte. Für die Nationalmannschaft war er von Bundestrainer Julian Nagelsmann im März nicht mehr nominiert worden. Ob er bei der Heim-EM im Sommer (14. Juni bis 14. Juli) dabei sein müsse, sollten andere beurteilen, sagte Hummels, der 2014 mit der DFB-Auswahl in Brasilien Weltmeister geworden war und auf bislang 78 Länderspiele kommt.

Mislintat wohl vor Rückkehr nach Dortmund

Sven Mislintat steht laut Medienberichten vor einer Rückkehr zu Borussia Dortmund. Wie die "Ruhr Nachrichten" und Sky am Ostermontag berichten, soll eine Einigung zwischen dem ehemaligen BVB-Chefscout (2006 bis 2017) und dem Fußball-Bundesligisten bereits in den nächsten Tagen erfolgen. Demnach sind nur noch Kleinigkeiten zu klären. Ob der 51-Jährige beim Tabellenvierten wie zuvor beim VfB Stuttgart oder bei Ajax Amsterdam als Sportdirektor eingeplant ist, bleibt vorerst offen.

Seitdem Hans-Joachim Watzke Anfang des Jahres seinen baldigen Rückzug als Geschäftsführer angekündigt hat, wird in Dortmund über den Umbau der Vereinsspitze spekuliert. Geplant ist, dass der 64-Jährige bereits bis zum 30. Juni 2024 die sportliche Gesamtverantwortung abgibt und im Herbst 2025 seine Tätigkeit als Geschäftsführer beendet. Als neuer Geschäftsführer Sport wird Sebastian Kehl gehandelt. Sein bisheriger Posten als Sportdirektor könnte an Mislintat gehen.

