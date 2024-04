Asiens Börsen überwiegend fester -- Lufthansa, BVB im Fokus

Im ersten Quartal hat der DAX mehr als 10 Prozent zugelegt, ähnlich starke Gewinne verzeichnete auch der S&P 500 . Dennoch hat der DAX in letzter Zeit deutlich an relativer Stärke im Vergleich zum US-Benchmark gewonnen. Seit dem Tief im Oktober beträgt das Plus beim DAX bereits mehr als 26 Prozent.

Der DAX setzte am Donnerstag seine Rekordjagd fort. Obwohl er kaum vom Fleck kam, gab es erneut ein Allzeithoch zu feiern, und das nun zum 26. Mal in diesem Jahr. Das Quartalsende stützte die Kurse, da Fonds nach einem starken Startquartal daran interessiert sind, hohe Aktienquoten zu halten. "Sie dürften somit die Gewinnmitnahmen ausgleichen, die von kurzfristig orientierten Tradern vor dem langen Wochenende zu erwarten sind", erklärte ein Marktteilnehmer gegenüber "Dow Jones Newswires".

Der DAX notierte zur Startglocke quasi unbewegt und zeigte sich im weiteren Verlauf mit einer freundlichen Tendenz. Das gestrige Rekordhoch toppte er nochmals - aber nur knapp. Das neue Allzeithoch liegt nun bei 18.513,83 Einheiten. Bei einem Rekordschlussstand von 18.492,49 Punkten (plus 0,08 Prozent) beendete das deutsche Börsenbarometer dann die verkürzte Handelswoche. Der TecDAX zeigte sich ebenfalls stabil, nachdem er nahezu unbewegt in den Tag gestartet ist. Mit marginalen Gewinnen in Höhe von 0,04 Prozent (Schlusskurs: 3.458,72 Punkte) ging er in das lange Osterwochenende.

Die zurückhaltenden Äußerungen von Fed-Gouverneur Christopher Waller spielten eine geringere Rolle. Waller zeigt keine Eile bei Zinssenkungen . Angesichts der jüngsten Wirtschaftsdaten äußerte er am Vorabend: "Die Daten deuten darauf hin, dass es klug ist, den Leitzins auf seinem derzeitigen restriktiven Niveau zu halten, vielleicht sogar länger als bisher angenommen, um die Inflation auf einem nachhaltigen Kurs in Richtung 2 Prozent zu halten." In den USA hingegen werden für den Karfreitag neue Inflationsdaten veröffentlicht.

Die europäischen Börsen bewegten sich am Donnerstag leicht im Plus.

WALL STREET

An der Wall Street waren am Donnerstag kaum Bewegungen zu sehen.

Der Dow Jones Index startete 0,01 kaum bewegt in die letzte Sitzung vor der Feiertagspause. Der NASDAQ Composite bewegte sich zur Handelseröffnung ebenfalls nur wenig. Auch im Anschluss pendelten beide Indizes lustlos um die Nulllinie, wo sie den Handel auch 0,12 Prozent höher bei 39.807,37 Punkten bzw. 0,12 Prozent schwächer bei 16.379,46 Einheiten beendeten.

Nach dem freundlichen Trend am Mittwoch führte am Donnerstag das Warten auf wichtige Preisdaten an der Wall Street zu allgemeiner Zurückhaltung. Das Problem für die Marktteilnehmer bestand darin, dass der PCE-Deflator für die US-Konsumausgaben am Karfreitag veröffentlicht wird, wenn die Finanzmärkte ruhen und daher keine unmittelbare Reaktion möglich ist. Der Handel am Anleihemarkt endete sogar vorzeitig am Donnerstag um 20:00 Uhr MEZ. Am Ostermontag wird der Handel sowohl an den Aktien- als auch an den Anleihemärkten wieder aufgenommen.

US-Notenbanker Christopher Waller sagte unterdessen am Mittwoch, dass die jüngsten Inflationsdaten enttäuschend ausgefallen seien und dass man daher nicht in Eile sei, die Zinsen zu senken. Möglicherweise sollte die Senkung im laufenden Jahr weniger häufig erfolgen als bisher angekündigt. Nach den letzten Beratungen hatte die Fed für 2024 insgesamt drei Zinssenkungen signalisiert. Die Aussagen von Waller dürften nun der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag noch mehr Aufmerksamkeit verleihen, meinen Marktbeobachter laut "Dow Jones Newswires".

