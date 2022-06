Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart klar in der Verlustzone.

2. Börsen in Fernost schwächer

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei gegen 07:00 MESZ marginale 0,07 Prozent tiefer bei 26.226,92 Punkten.

Den Shanghai Composite gibt derweil um 0,33 Prozent auf 3.295,95 Zähler nach. Der Hang Seng verliert 1,24 Prozent auf 21.291,75 Einheiten.

3. Daimler Truck-Aktie: Daimler Truck lädt zu seiner ersten öffentlichen Hauptversammlung

Der Lastwagen- und Bushersteller Daimler Truck lädt am Mittwoch (10.00 Uhr) in Stuttgart zu seiner ersten öffentlichen Hauptversammlung. Zur Nachricht

4. Meta-Aktie: Facebook ändert System zur Personalisierung von Wohnungsanzeigen nach Diskriminierungsklage

Der Facebook-Konzern Meta wird nach einer Diskriminierungsklage der US-Regierung sein System zur Personalisierung von Wohnungsanzeigen ändern. Zur Nachricht

5. Novartis-Aktie: Novartis will Patent für Gilenya-Dosierungsschema 'energisch' verteidigen

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis gibt im Ringen um ein Patent für sein Multiple-Sklerose-Medikament Gilenya nicht klein bei. Zur Nachricht

6. Ford-Aktie: Ford-Belegschaft wartet auf Standort-Entscheidung

Die 4.600 Mitarbeiter des Ford-Werks in Saarlouis rechnen am Mittwoch mit einer Entscheidung, ob künftig Elektroautos in der saarländischen Stadt oder im spanischen Valencia produziert werden. Zur Nachricht

7. Internationale Energie-Agentur: Investitionen reichen nicht aus, um Energiekrise zu lösen

Die Investitionen in die weltweite Energieversorgung werden nach Einschätzung der Internationalen Energie-Agentur (IEA) in diesem Jahr stark steigen, angeführt von einer Ausweitung der sauberen Energien. Zur Nachricht

8. BYD-Aktie: BYD steigt in die Top 3 der Autobauer Chinas auf

Der chinesische Elektro-Autobauer BYD kann seine Absätze im Mai auf dem heimischen Markt mehr als verdoppeln und konkurriert in der Beliebtheit seiner Modelle sogar mit Tesla. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen auf einmonatige Tiefstände

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel deutlich nachgegeben und sind auf die tiefsten Stände seit rund einem Monat gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 110,75 US-Dollar. Das waren 3,90 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ähnlich stark um 4,08 Dollar auf 105,44 Dollar.

10. Euro gibt nach

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel nachgegeben. Belastung kam vom US-Dollar, der im Vergleich zu vielen anderen Währungen an Wert gewann. Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,0495 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.

