Ukraine-Krieg im Ticker: DAX vorbörslich klar im Minus -- Asiens Börsen geben nach -- Daimler Truck lädt zu seiner ersten öffentlichen Hauptversammlung -- Salzgitter, Novartis, Facebook im Fokus

Crédit Agricole will Gewinn in den kommenden Jahren moderat erhöhen. Internationale Energie-Agentur: Investitionen reichen nicht aus, um Energiekrise zu lösen. Ford-Belegschaft wartet auf Standort-Entscheidung.

Der deutsche Aktienmarkt wird zur Wochenmitte mit Abschlägen erwartet. Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart klar in der Verlustzone. Der TecDAX wird ebenfalls schwächer erwartet. Nach einem Stabilisierungsversuch am Dienstag dürfte es am Mittwoch mit abbröckelnden US-Futures am deutschen Aktienmarkt wieder abwärts gehen. Im Fokus der Anleger bleibt nach wie vor die hohe Inflation, das entschlossene Gegensteuern der Notenbanken mit ihren Zinserhöhungen und die damit verbundenen Rezessionsängste. Die Stimmung am Markt bleibt damit weiter angespannt. Nach der letzten Zinserhöhung der US-Notenbank dürfte die Rede des Fed-Chefs Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats besondere Beachtung finden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen dürften am Mittwoch nachgeben. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain. "Die Risikoaversion ist zurück", gibt Dow Jones einen Marktteilnehmer wieder. Die Angst vor einer Rezession, aufgrund der hohen Inflation und den Zinsanhebungen der Notenbanken, habe die Märkte wieder voll im Griff. Die Rezessionsangst erfasse das ganze Umfeld - so geben auch die Rohstoffpreise deutlich nach, die Renditen der Anleihen fallen, der Dollar steigt und der Bitcoin hat seine Erholung bereits wieder beendet. Impulse könnten von der Anhörung von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats am Nachmittag ausgehen. Daneben werden in Großbritannien neue Daten zur Verbraucherpreisentwicklung im Mai veröffentlich. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street wurden am Dienstag Pluszeichen verbucht. Der Dow Jones baute seine Gewinne im Handelsverlauf aus und schloss 2,15 Prozent höher bei 30.532,17 Punkten. Damit ließ er auch die Marke von 30.000 Punkten hinter sich. Der NASDAQ Composite verzeichnete am Dienstag ebenfalls kräftige Aufschläge und gewann 2,51 Prozent auf 11.069,30 Zähler. Bewegende Themen blieben hohe Inflationsraten, Zinserhöhungen sowie die Furcht vor einer Rezession. US-Präsident Joe Biden erklärte gegenüber Finanzminister Larry Summers derweil, dass er nicht mit einem wirtschaftlichen Abschwung rechne. Und auch der Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard, geht davon aus, dass die US-Wirtschaft in diesem Jahr weiter zulegen wird. An Konjunkturdaten wurden nach Handelsbeginn Informationen zum Verkauf bestehender Häuser im Mai veröffentlicht. Gegenüber dem Vormonat fiel die Zahl der Bestandsverkäufe um 3,4 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Dienstag in Washington mitteilte. Experten hatten ein etwas stärkeres Minus von 3,7 Prozent erwartet.Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken