Nordex-Aktie gewinnt letztlich deutlich: Goldman Sachs senkt Kursziel für Nordex

Analyst Ajay Patel reduzierte seine Schätzungen für den Hersteller von Windkraftanlagen nach dessen Zahlen für das erste Quartal. Zudem geht er von höheren Kapitalkosten (WACC) aus aufgrund steigender Zinsen. Dies schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Im XETRA-Handel ging es für die Nordex-Aktie zeitweise um 2,90 Prozent auf 8,42 Euro runter. Im Verlauf konnte sie die Verluste jedoch wettmachen und gewann letztlich deutliche 3,30 Prozent auf 8,96 Euro.

/ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2022 / 18:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com