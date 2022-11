Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich am Mittwochmorgen vorbörslich auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost im Plus

In Tokio bleibt die Börse am Mittwoch geschlossen. Am Dienstag legte der japanische Leitindex Nikkei bis zum Handelsende um 0,61 Prozent auf 28.115,74 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite gegen 07:00 MEZ 0,53 Prozent im Plus bei 3.105,28 Zählern. In Hongkong klettert der Hang Seng derweil um 1,22 Prozent auf 17.636,71 Stellen nach oben.

3. Apple-Aktie: Offenbar erneut Unruhen bei Apple-Zulieferer Foxconn wegen der Arbeitsbedingungen

Beim Apple-Zuliefer Foxconn kommt es Medienberichten zufolge in China erneut zu Unruhen wegen der Arbeitsbedingungen infolge der Corona-Maßnahmen. Zur Nachricht

4. HP-Aktie nachbörslich im Plus: HP will angesichts sinkender PC-Nachfrage bis zu 6.000 Jobs streichen

Der Computer- und Druckerhersteller HP Inc plant angesichts einer sinkenden PC-Nachfrage Stellenstreichungen. Zur Nachricht

5. VW-Aktie: Volkswagen erzielt nach langen Verhandlungen Tarifabschluss

Nach mehr als 16 Stunden "intensiver Verhandlungen" hat Volkswagen nach eigenen Angaben am frühen Mittwochmorgen einen Tarifabschluss über den Haustarif erzielt. Zur Nachricht

6. Credit Suisse-Aktie: Aktionäre entscheiden über Kapitalerhöhung - Credit Suisse erwartet massiven Quartalsverlust

Die angeschlagene Schweizer Großbank Credit Suisse will mit einer Kapitalerhöhung aus der Krise kommen. Zur Nachricht

7. EZB-Ratsmitglied Holzmann befürwortet sehr großen EZB-Zinsschritt im Dezember

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte ihre Zinsen im Dezember nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann zum dritten Mal in Folge um 75 Basispunkte erhöhen. Zur Nachricht

8. Manchester United-Aktie springt nachbörslich an: Eigentümer-Familie bereitet sich auf möglichen Verkauf vor

Die Eigentümer von Manchester United bereiten sich auf einen möglichen Verkauf des englischen Traditionsvereins vor. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabil

Die Ölpreise haben sich am Mittwochmorgen kaum von der Stelle bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im frühen Handel 88,37 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg geringfügig auf 81,04 Dollar.

10. Euro baut Gewinne aus

Der Euro hat am Mittwochmorgen seine Kursgewinne vom Vortag ausgebaut. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0325 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend davor.

Bildquellen: Rudy Balasko / Shutterstock.com