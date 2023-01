Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

Der DAX wird vorbörslich mit grünem Vorzeichen taxiert, beim Broker IG steigt er knapp eine Stunde vor Handelsstart um 0,2 Prozent auf 15.200 Zähler.

2. Börsen in Fernost fester

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei zeitweise satte 2,48 Prozent auf 26.786,27 Zähler (Stand: 7:00 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite zwischenzeitlich um leichte 0,06 Prozent auf 3.226,05 Zähler. In Hongkong geht es ebenfalls leicht nach oben, hier notiert der Hang Seng stellenweise 0,13 Prozent fester bei 21.606,17 Einheiten.

3. Bank of Japan hält an ultraliquider Geldpolitik fest

Die Bank of Japan hält unverändert an ihren niedrigen Zinssätzen fest und belässt die Obergrenze für zehnjährige Staatsanleihen bei 0,5 Prozent. Die Anleger kaufen im Anschluss beherzt japanische Aktien, die japanische Börse gewinnt deutlich. Zur Nachricht

4. Verdi will bei zweiter Runde der Tarifverhandlungen 15 Prozent Entgeltplus für Deutsche Post-Mitarbeiter

Bei der Deutschen Post gehen die Tarifverhandlungen für rund 160 000 Beschäftigte im Inland an diesem Mittwoch in die zweite Runde. Der Auftakt war am 6. Januar, die Positionen liegen noch weit auseinander: Die Gewerkschaft Verdi fordert ein Entgeltplus von 15 Prozent und begründet dies mit der hohen Inflation und dem hohen Arbeitseinsatz der Beschäftigten. Zur Nachricht

5. BASF meldet Milliardenverlust für 2022 - Wintershall DEA zieht sich aus Russland zurück

Die BASF hat das Jahr 2022 mit einem Milliarden-Verlust abgeschlossen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, liegt das Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen nach vorläufigen Berechnungen mit minus 1,376 Milliarden Euro sowohl deutlich unter dem Wert des Vorjahres von plus 5,523 Milliarden Euro als auch unter den durchschnittlichen Analystenschätzungen für 2022 (Vara: plus 4,768 Milliarden Euro). Zur Nachricht

6. Continental setzt mehr um - Kosten drücken die Marge

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat im vergangenen Jahr seine Geschäfte wieder deutlich ausgeweitet - blieb wegen hoher Kosten aber unter Druck. Der Umsatz legte laut vorläufigen Zahlen um rund 17 Prozent auf 39,4 Milliarden Euro zu, wie der DAX 40-Konzern überraschend am Dienstagabend mitteilte. Zur Nachricht

7. Richemont wuchs im vierten Quartal weiter

Der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont ist im Weihnachtsquartal erneut gewachsen. Treiber des Wachstums waren vor allem die Märkte USA, Europa und Japan. Im wichtigen chinesischen Geschäft dämpften dagegen noch die Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie das Geschäft. Zur Nachricht

8. Moderna plant Zulassungsantrag beim RSV-Impfstoff für Ältere

Das US-amerikanische Unternehmen Moderna will noch in der ersten Jahreshälfte eine Zulassung für einen RSV-Impfstoff für Erwachsene ab 60 Jahren beantragen. Der Impfstoff mit dem Namen "mRNA-1345" habe "vielversprechende Ergebnisse" in der für eine Zulassung nötigen Phase-3-Studie gezeigt, teilte das Unternehmen Moderna am späten Dienstagabend mit. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen weiter

Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre Aufschläge vom Vortag ausgeweitet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 86,87 US-Dollar. Das waren 95 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Februar-Lieferung stieg um 1,03 Dollar auf 81,21 Dollar.

10. Euro knapp unter 1,08 Dollar-Marke

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel weiter unter der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0785 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Abend.

Bildquellen: Sergieiev / Shutterstock.com