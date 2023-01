Bank of Japan lässt Zinsniveau unverändert: DAX vorbörslich höher -- Asiatische Börsen verzeichnen Gewinne -- Verdi fordert 15 Prozent mehr Lohn für Post-Mitarbeiter -- BASF, Continental im Fokus

Werbung

Zur Mitte der Woche bahnt sich an der Frankfurter Börse ein freundlicher Handelsstart an. So wird der DAX im vorbörslichen Handel mit festeren Notierungen taxiert. Auch der TecDAX liegt vor Handelsstart oberhalb der Nulllinie. Die deutschen Anleger schauen am Mittwoch mit großem Interesse auf Konjunkturdaten, dabei sind vor allem die Dezember-Inflationsdaten für die Eurozone und Großbritannien von Interesse. Schätzungen zufolge stieg die Inflation in der Euro-Zone im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,2 Prozent. Im November hatte die Teuerungsrate noch 10,1 Prozent betragen, zuletzt sorgten niedrigere Öl- und Gaspreise jedoch für Entlastung an der Preisfront. Auch in den USA stehen einige Konjunkturdaten im Fokus, hier kommen Informationen zum Einzelhandelsumsatz, den Erzeugerpreisen und der Industrieproduktion für Dezember. Am Abend europäischer Zeit veröffentlicht die US-Notenbank Fed zudem ihren Konjunkturbericht "Beige Book". Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte stehen am Mittwoch vor einem etwas höheren Handelsauftakt. Der EURO STOXX 50 wird zur Mitte der Woche leicht oberhalb der Nulllinie erwartet. Die europäischen Aktienmärkte profitieren dabei von der unverändert taubenhaften Geldpolitik in Japan, die bei der Zinssitzung der Bank of Japan (BoJ) beschlossen wurde. Zudem stehen heute einige Konjunkturdaten im Terminkalender, in Europa dürften die Inflationsdaten für Dezember aus der Euro-Zone sowie aus Großbritannien die größte Beachtung erhalten. Auch in den USA werden wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht werden, besonders vom "Beige Book" der Federal Reserve erhoffen sich Anleger mehr Informationen über die Lage der wichtigen US-Wirtschaft. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Nach der Feiertagspause am Montag hat die Wall Street am Dienstag uneinheitlich geschlossen. Der Dow Jones rutschte unter die 34.000 Punkte-Marke und schloss mit einem Abschlag von 1,14 Prozent bei 33.911,22 Punkten. Der NASDAQ Composite kämpfte unterdessen gegen den Sog und schaffte zum Handelsende ein Plus: Es ging um 0,14 Prozent auf 11.095,11 Zähler nach oben. Nachdem es zum Jahresstart aufwärts ging, ging dem Markt am Dienstag wieder die Puste aus, so Marktteilnehmer gegenüber Dow Jones Newswires. Auf Unternehmensseite blickten Anleger auf Goldman Sachs und Morgan Stanley. Beide US-Schwergewichte verzeichneten weniger Gewinn. Daneben zeigte sich auf der Konjunkturseite der New Yorker Konjunkturindex im Januar überraschend schwach. Das verarbeitende Gewerbe in New York hat im Januar den größten Rückgang seit Mitte 2020 verzeichnet, schrieb Dow Jones, da es aufgrund höherer Zinsen eine geringere Nachfrage nach Gütern gibt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken