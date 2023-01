Lufthansa-Aktie im Aufwind: Lufthansa bietet für ITA-Beteiligung - Branchenneuigkeiten sorgen für gute Stimmung

Mit in der Spitze 9,24 Euro erreichten sie den höchsten Stand seit August 2021 und schlossen damit zugleich die damals entstandene Kurslücke. Zuletzt legten sie als bester Wert im MDAX der mittelgroßen Unternehmen um 4,79 Prozent auf 9,23 Euro zu. Seit Jahresanfang beläuft sich der Kursgewinn inzwischen auf fast 19 Prozent. Auch der europäische Reise- und Freizeitsektor präsentierte sich zur Wochenmitte fest mit plus 1,1 Prozent.

Auftrieb gab ein starker Jahresabschluss der US-Fluggesellschaft United Airlines, die die Gewinnerwartungen deutlich übertraf und von der Erholung des Reiseverkehrs profitierte. Neben Lufthansa legten daher auch Anteile anderer Airline-Konzerne wie Air France-KLM und IAG deutlich zu, beide zuletzt jeweils um die dreieinhalb Prozent.

Einem Händler zufolge rechnen zudem Analysten beim Flughafenbetreiber Fraport mit guten Zahlen, dies dürfte ihm zufolge auch der Lufthansa weiteren Rückenwind geben. Die Fraport-Titel verzeichneten am Nachmittag einen Kursaufschlag von 3,4 Prozent.

Bei United Airlines wies außerdem Marktexperte Andreas Lipkow darauf hin, dass die zuletzt hohen Kerosinpreise nicht so stark geschadet hatten wie befürchtet und die insgesamt gestiegenen Kosten durch ein höheres Passagieraufkommen kompensiert werden konnten. Das lasse sich dann in weiten Teilen auch auf die Lufthansa übertragen, so der Börsen-Fachmann.

Mit Blick auf den jüngsten Kurszuwachs der Lufthansa-Aktien spielt die mögliche Übernahme der italienischen Fluggesellschaft Ita Airways laut Marktteilnehmern zunächst keine Rolle. Es wird damit gerechnet, dass die deutsche Airline noch am Mittwoch ein Gebot für Ita abgeben wird. Ein Kauf von Ita würde es der Lufthansa ermöglichen, das lukrative Transatlantik-Geschäft auszubauen, gilt Italien doch als eines der populärsten Eingangstore für Reisende aus den USA nach Europa.

Lufthansa bietet für Beteiligung an Alitalia-Nachfolgerin ITA

Die Lufthansa will bei der italienischen Fluggesellschaft ITA Airways einsteigen. Man habe bei der Regierung in Rom ein Angebot für einen Minderheitsanteil an der Nachfolgerin der Alitalia abgegeben, erklärte der MDAX -Konzern am Mittwoch in Frankfurt. Der italienische Staat muss nun als alleiniger Eigentümer prüfen, ob exklusive Verhandlungen mit der Lufthansa für einen endgültigen Kaufvertrag aufgenommen werden. Die Lufthansa will auch eine Option zum späteren Erwerb der übrigen Anteile. Beträge wurden nicht genannt.

An der Börse löste die Nachricht keine nennenswerte Kursbewegung aus. Die Lufthansa-Aktie hatte bereits am Vormittag nach positiven Geschäftszahlen ihrer US-amerikanischen Partnerin United Airlines zeitweise um fünf Prozent zugelegt und lag zuletzt noch mit mehr als vier Prozent im Plus. Der geplante Einstieg bei ITA ist bereits seit längerem Thema, und auch der Inhalt des jetzigen Gebots war in Grundzügen bereits vorher durchgesickert.

Die ITA war im Oktober 2021 als deutlich verkleinerte und entschuldete Nachfolgerin der Alitalia an den Start gegangen, die trotz großer Staatshilfen in der Corona-Krise endgültig aufgeben musste. Die ITA hat seit Beginn ausschließlich Verluste eingeflogen und musste ebenfalls vom Staat gestützt werden. Mit rund 4000 Beschäftigten und 66 Flugzeugen hat sie in ihrem Stammland einen Marktanteil von rund 20 Prozent.

An diesem Mittwochabend schließt in Rom der Datenraum, der für den neuerlichen Verkaufsprozess eingerichtet worden war. Ob noch ein weiterer Bieter im Rennen bleibt, war zunächst unklar. Zuletzt hatten Verhandlungen mit dem Finanzinvestor Certares nicht zu einem Abschluss geführt. Die italienische Regierung will ITA-Anteile nur an Fluggesellschaften abgeben.

Der Lufthansa-Konzern versucht bereits seit Jahren, auf dem wichtigen Markt jenseits der Alpen stärker Fuß zu fassen, der auch mit einem starken US-Geschäft lockt. Dabei wurde mehrmals eine Übernahme der Alitalia erwogen. Letztlich rettete der italienische Staat immer wieder mit großen Finanzspritzen die zwischenzeitlich privatisierte Stamm-Airline des Papstes. Die endgültige Pleite konnte die Regierung in der Corona-Krise aber auch nicht mehr verhindern.

FRANKFURT/ROM (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Air France-KLM Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Air France-KLM Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Air France-KLM

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images, Tupungato / Shutterstock.com