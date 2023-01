Die größten Smartphone-Hersteller weltweit

Platz 6: Das Ranking

Auch auf dem Markt für Smartphones machen sich die aktuellen Krisen bemerkbar: Im dritten Quartal 2022 wurden insgesamt 301,9 Millionen Geräte verkauft, was 9,7 Prozent weniger sind als noch im Vorjahresquartal. Es war das fünfte Quartal mit sinkenden Verkaufszahlen in Folge und das dritte Quartal mit dem größten Rückgang seit Beginn der regelmäßigen Smartphone-Marktanalysen durch die International Data Corporation (IDC). Als Grund für die sinkenden Zahlen nennt die IDC allem voran die Inflation. In diesem Ranking werden auf Grundlage des IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Trader (Q3 2022) die fünf größten Smartphonehersteller vorgestellt. Stand des Rankings ist der 27. Oktober 2022.

Quelle: IDC, Bild: Rido / Shutterstock.com