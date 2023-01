NASDAQ-Aktien: Verliert Netflix seine Hitserie "Wednesday" an Amazon?

Staffel 2 von "Wednesday" bestätigt

Wie Netflix am 6. Januar selbst bekannt gab, wird es eine zweite Staffel der Hitserie "Wednesday" geben. Das ist auch nur wenig verwunderlich, denn die Coming-of-Age-Serie mit der Star-Schauspielerin Jenna Ortega ist die drittbeliebteste Netflix-Serie aller Zeiten. Getoppt wird sie nur noch von "Stranger Things" und "Squid Game". Doch das Zuhause der zweiten Staffel ist noch ungewiss.

Rechtliche Probleme mit Staffel 2 von "Wednesday"

So schreibt die englische Zeitung Independent, dass Zuschauer spekulieren, dass die Erfolgsserie auf Amazon umziehen könnte. Grund dafür ist die Übernahme der Produktionsgesellschaft Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), welche gerade für 8,5 Milliarden US-Dollar an Amazon verkauft wurde. Daraus folgt, dass nun die Rechte der Serie ebenfalls beim Handelsriesen liegen. Christopher Brearton, Chief Operating Officer von MGM, scheint erfreut: "Wir freuen uns, dass MGM und seine Fülle an ikonischen Marken, legendären Filmen und Fernsehserien sowie unser unglaubliches Team und unsere kreativen Partner der Prime Video-Familie beitreten." Doch, dass "Wednesday" jetzt wirklich auf die Videoplattform von Amazon umzieht, scheint dennoch unwahrscheinlich.

Netflix hatte bereits vor Amazon-Deal Verträge mit MGM

Wie IndieWire berichtete wird "Wednesday" wohl nicht für die zweite Staffel auf Amazon umziehen. Ein Insider sagte gegenüber der englischsprachigen Zeitung, dass Netflix und MGM bereits lange vor der Übernahme von MGM durch Amazon eine langfristige Vereinbarung bezüglich "Wednesday" getroffen hätten. Somit sei eine komplette Übernahme der Serie durch Amazon ausgeschlossen.

IndieWire beruft sich auf einen Bericht des Independent, in dem erwähnt wird, dass Amazon bereits prüfte, ob MGM-Inhalte nicht exklusiv für Amazon Prime Video zur Verfügung gestellt werden könnten, was darauf hindeutet, dass gewisse Serien, wie "Wednesday", sowohl auf Netflix als auch auf Amazon zu sehen sein könnten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com, MagioreStock / Shutterstock.com