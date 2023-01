Nordex-Aktie stabil: Auftragseingang beim Windkraftanlagenbauer Nordex 2022 rückläufig

Insgesamt seien 2022 Aufträge mit einer Gesamtleistung von 6,33 Gigawatt eingegangen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Diese Zahl steht im Vergleich zu 7,95 Gigawatt im Jahr 2021, in dem die Hanseaten allerdings einen Großauftrag aus Australien über 1 Gigawatt an Land gezogen hatten.

Im Schlussquartal 2022 konnte Nordex zwar das Tempo beschleunigen, hinkte dem Vorjahr aber noch deutlich hinterher: Hier lag der Auftragseingang bei 386 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 1,9 Gigawatt. Ein Jahr zuvor waren es noch 678 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 3,3 Gigawatt gewesen. Nordex-Chef José Luis Blanco betonte mit Blick auf das vierte Quartal, dass höhere Turbinenpreisen als im Vorjahr erzielt worden seien.

Im XETRA-Handel notierte die Nordex-Aktie letztlich 0,03 Prozent tiefer bei 14,76 Euro.

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, Nordex