Square Enix investiert in Blockchain-Entertainment

• Square Enix intensiviert Aktivität im Bereich Blockchain-Entertainment• Gumi soll Entwicklung eines Metaverse vorantreiben• Japanische Unternehmen fokussieren sich auf Blockchain-Technologie

Square Enix sieht Möglichkeiten im Bereich Blockchain-Entertainment

Der japanische Hersteller von Videospielen Square Enix intensiviert sein Engagement im Bereich der Blockchain-Technologie. Wie die Nachrichtenplattform BeInCrypto unter Berufung auf Yosuke Matsuda, Präsident von Square Enix, berichtet, hat das Unternehmen "aggressive Investitionen und Geschäftsentwicklungsanstrengungen unternommen", um neue Chancen und Möglichkeiten im Bereich Blockchain-Entertainment erschließen zu können.

Kooperation mit gumi

Im Rahmen dieser neuen Ausrichtung hat sich Square Enix dazu entschieden, eine strategische Kooperation mit dem japanischen Spieleentwickler gumi einzugehen und die Entwicklung des Unternehmens mit einem Investment in Höhe von sieben Milliarden Yen voranzutreiben, berichtet Cointelegraph. Dies entsprach zum Zeitpunkt der Bekanntgabe einem Gegenwert von etwa 52,7 Millionen US-Dollar. Square Enix hoffe demnach im Gegenzug auf die Entwicklung qualitativ hochwertiger Spiele und eine Weiterentwicklung der Metaverse-Pläne des Unternehmens. Außerdem sei im Rahmen der Kooperation geplant, NFT-basierte Spiele in das Metaverse zu integrieren.

Japan treibt digitale Transformation voran

Die Bemühungen von Square Enix, seine Aktivitäten im Bereich der Blockchain-Technologie zu erweitern, haben bereits einige Veränderungen mit sich gebracht. Wie das Nachrichtenmagazin Forkast berichtet, hat Square Enix drei seiner Gaming-Studios verkauft, um Kapital für neue, auf der Blockchain-Technologie basierenden Investments freizusetzen. Square Enix beschreite dabei einen Weg, der von Japans Premierminister Fumio Kishida im Oktober 2022 als digitale Transformation bezeichnet wurde und mit Investments in den Bereichen Metaverse und NFT einhergeht. Neben Square Enix haben auch andere japanische Unternehmen in der Entertainment-Branche die Weichen für diese Entwicklung gestellt. So hat laut Forkast beispielsweise Konami im letzten Jahr neue Stellen geschaffen, um bereits existierende Videospiele in ein Metaverse zu integrieren.

