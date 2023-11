Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich knapp im Plus

Der DAX wird gut eine Stunde vor Handelsstart vom Broker IG bei 16.010 Punkten (plus 0,15 Prozent) taxiert. Erneut steht damit wieder die 16.000-Punkte-Schallmauer im Visier der Frankfurter Anleger.

2. Börsen in Fernost tendieren tiefer

In Tokio verliert der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,25 Prozent auf 33.323,86 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zwischenzeitlich um 0,51 Prozent auf 3.023,08 Stellen nach unten. Der Hang Seng fällt daneben um deutliche 2,33 Prozent auf 16.950,40 Einheiten.

3. Buffett-Weggefährte Charlie Munger im Alter von 99 Jahren gestorben

Buffett betonte in einer Mitteilung am Dienstag, ohne Mungers Inspiration und Weisheit wäre deren Investment-Holding Berkshire Hathaway nie so groß geworden. Zur Nachricht

4. Aroundtown schreibt weiter tiefrote Zahlen

Der Gewerbeimmobilienspezialist Aroundtown steckt auch nach neun Monaten wegen des schwachen Umfelds unter dem Strich tief in den roten Zahlen. Zur Nachricht

5. UnitedHealth rechnet 2024 mit mehr Umsatz als von Analysten erwartet

Der Erlös dürfte 2024 bei 400 bis 403 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen UnitedHealth am Dienstag nach dem New Yorker Börsenschluss mit. Analysten rechnen hier bisher mit knapp 395 Milliarden Dollar. Zur Nachricht

6. Sam Altman startet Kryptoprojekt Worldcoin

Worldcoin - ein Kryptowährungsprojekt, das von OpenAI-CEO Sam Altman ins Leben gerufen wurde - ging jüngst an den Start. Diese Vision verfolgt Altman mit dem Projekt. Zur Nachricht

7. NASDAQ-Wert Tesla veranstaltet Cybertruck Delivery Event am 30. November

Rund vier Jahre sind vergangen, seit der Elektroautobauer Tesla den Cybertruck im Jahr 2019 erstmals angekündigt hat. Nun sollen am 30. November tatsächlich die ersten Einheiten des futuristischen Pick-up-Trucks übergeben werden. Vorbesteller sollten sich dennoch keine allzu großen Hoffnungen machen, ihr Fahrzeug bald zu erhalten. Zur Nachricht

8. Krypto-Kritiker Roubini startet eigenen Token

Der angesehene US-Ökonom Nouriel Roubini ist nicht nur für seine pessimistischen Marktprognosen, sondern auch für seine lautstarke Kritik an der Kryptobranche bekannt. Dass nun ausgerechnet er eine eigene Kryptowährung launcht, sorgt daher bei vielen für Verwunderung. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabil

Die Ölpreise bewegen sich am Mittwochmorgen noch wenig. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,12 auf 76,53 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,01 auf 81,46 Dollar zurückfiel.

10. Euro auf Drei-Monats-Hoch zum Dollar

Der Euro stieg im Laufe der Nacht zeitweise bis auf 1,1017 Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit August. Am Morgen wurde der Euro wieder etwas tiefer bei 1,1004 Dollar gehandelt.