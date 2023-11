Warten auf deutsche Inflationsdaten: DAX vorbörslich bei 16.000 Punkten -- Asiens Börsen im Minus -- Charlie Munger ist tot -- Aroundtown macht Milliardenverlust -- UnitedHealth im Fokus

Etwas mehr Schwung könnte durch neue Inflationsdaten aus Deutschland in den Mittwochshandel kommen. Unternehmensseitig ist es noch recht ruhig, einzig die vorbörsliche Zahlenvorlage des kriselnden Immobilienunternehmens Aroundtown sorgte bislang für nennenswerte Aufmerksamkeit.

Am Mittwoch geht die Verschnaufpause auf dem Frankfurter Börsenparkett nach der fulminanten Kursrally der vergangenen Wochen weiter. Weiterhin pendelt der deutsche Leitindex um die runde 16.000-Punkte-Marke. Seit seinem Zwischentief aus dem Oktober hat der DAX aber auch immerhin zehn Prozent zugelegt.

Der DAX wird gut eine Stunde vor Handelsstart vom Broker IG bei 16.010 Punkten (plus 0,15 Prozent) taxiert. Erneut steht damit wieder die 16.000-Punkte-Schallmauer im Visier der Frankfurter Anleger. Auch der TecDAX bewegt sich vorbörslich kaum.

Der deutsche Leitindex dürfte am Mittwoch erneut einen ruhigen Handelsstart erleben.

Am Mittwoch bleibt es an den europäischen Börsen vorerst ruhig. Frische Impulse könnten im Handelsverlauf aber von neuen Inflationsdaten aus Deutschland kommen. Allgemein steht das Zinsthema im Fokus der Anleger, zumal sich die Anzeichen verdichten, dass die Fed 2024 zu Zinssenkungen greifen könnte.

Der EURO STOXX 50 dürfte somit wenig bewegt in die Sitzung gehen.

Die europäischen Börsen pendelt am Mittwoch vorbörslich um seinen Vortagesschlusskurs.

Die Anleger an der Wall Street agierten am Dienstag vorsichtig optimistisch.

Der Dow Jones Index eröffnete quasi unverändert und tendierte dann bei geringen Ausschlägen freundlich. Letztlich ging der Traditionsindex bei 35.416,98 Punkten (plus 0,24 Prozent) in den Feierabend. Auch der technologielastige NASDAQ Composite pendelte nach einem etwas schwächeren Start im Bereich der Nulllinie. Bei 14.281,76 Einheiten und damit 0,29 Prozent fester schloss der Tech-Index.

Die Erwartung, dass die Zinssätze ihren Höhepunkt erreicht haben und die US-Wirtschaft eine Rezession vermeiden wird, hat Aktien und Staatsanleihen im laufenden Monat beflügelt, doch nun scheint die Luft vorerst etwas raus zu sein. Der lethargische und impulslose Handel des Vortages setzte sich deshalb am Dienstag fort. "Die US-Märkte scheinen nach Thanksgiving eine Verschnaufpause einzulegen", sagte Kamil Dimmich, Partner bei North of South Capital in London, laut der Deutschen Presseagentur.

Die Anleger warten außerdem gespannt auf die am Donnerstag anstehende Veröffentlichung des von der Fed stark beäugten und zur Inflationsmessung herangezogenen PCE-Deflators. Bis dahin dürfte die Risikoneigung nicht sehr stark ausgeprägt sein.

