Aus diesen Gründen erholen sich die Ölpreise

SMA verkauft Beteiligung an Joint Venture elexon an Varo Energy

Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Dienstagmittag

Heute im Fokus

Disneys "Wish" enttäuscht mit Kino-Einspielergebnis am Thanksgiving-Wochenende. Wohnungswirtschaft und Vodafone beschließen Glasfaser-Kooperation. Novartis erhöht am Investorentag mittelfristiges Umsatzziel. Jefferies stuft Infineon auf 'Buy' hoch. Berenberg gibt Kaufempfehlung für Continental aus. SMA Solar trennt sich von Beteiligung an Ladeinfrastruktur-Anbieter.