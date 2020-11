Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

Der DAX tendiert vorbörslich auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Der japanische Leitindex Nikkei gibt gegen 06:55 MEZ 1,26 Prozent auf 25.686,28 Stellen ab.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,35 Prozent höher bei 3.351,58 Zählern.

In Hongkong steigt der Hang Seng derweil um 0,23 Prozent auf 26.475,19 Einheiten.

3. E.ON-Aktie nachbörslich im Minus: E.ON braucht wohl neuen Chef

Der Stromkonzern E.ON muss sich einem Pressebericht zufolge nach einem neuen Chef umsehen. Zur Nachricht

4. Deutsche Börse übernimmt Aktionärsberater ISS in Milliardendeal

Die Deutsche Börse AG verstärkt sich mit einer Milliardenübernahme im Geschäft um Governance-Lösungen und Analytik. Zur Nachricht

5. Global Fashion besorgt sich mit Kapitalerhöhung 120 Millionen Euro

Der Online-Modehändler Global Fashion Group hat sich mit einer Kapitalerhöhung die angepeilten 120 Millionen Euro beschafft. Zur Nachricht

6. Schaeffler gibt Mittelfristziele aus

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat seinen Investoren Mittelfristziele genannt. Zur Nachricht

7. Software AG erhöht Prognose für Auftragseingang 2020

Die Software AG wird beim Auftragseingang für das Gesamtjahr 2020 zuversichtlicher und bekräftigt die Prognose für ihre um Sondereffekte bereinigte operative Marge. Zur Nachricht

8. SAF-Holland optimistischer fürs Gesamtjahr - SAF-Holland-Aktie springt nachbörslich hoch

Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland blickt nach einer Fortsetzung der im dritten Quartal eingetretenen Erholung auch im Oktober optimistischer auf das Gesamtjahr. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch nur wenig bewegt und weiter in einer vergleichsweise engen Handelsspanne gehalten. Am Morgen ging es mit den Notierungen leicht nach unten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 43,70 US-Dollar.

10. Euro legt leicht zu

Der Euro ist am Mittwoch etwas gestiegen. Die Gemeinschaftswährung konnte damit an die leichten Kursgewinne der vergangenen Handelstage anknüpfen. Am Morgen wurde der Euro bei 1,1876 US-Dollar gehandelt und damit etwas über dem Niveau vom Vorabend.

