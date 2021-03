Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

Der DAX gewinnt rund eine Stunde vor Handelseröffnung 0,54 Prozent auf 14.116,50 Punkte. So könnte er im Verlauf wieder näher an seine Bestmarke von 14.169 Einheiten heranrücken.

2. Börsen in Fernost mit Aufschlägen

Der japanische Leitindex Nikkei verbucht ein Plus von 0,51 Prozent auf 29.559,10 Einheiten.

Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland 1,97 Prozent höher steht bei 3.577,62 Punkten, klettert der Hang Seng in Hongkong um 2,40 Prozent auf 29.795,27 Zähler.

3. Navistar-Aktionäre stimmen Übernahme durch TRATON zu

TRATON hat grünes Licht für die Übernahme von Navistar erhalten. Zur Nachricht

4. Intel soll rund 2,2 Milliarden Dollar in Patentstreit zahlen

Der Chipkonzern Intel ist von Geschworenen in Texas zur Zahlung von knapp 2,2 Milliarden Dollar in einem Patentstreit verurteilt worden. Zur Nachricht

5. Microsoft schließt Sicherheitslücken bei Exchange-Software

Microsoft hat Sicherheitslücken in seiner E-Mail-Software Exchange Server geschlossen, die von mutmaßlich chinesischen Hackern genutzt worden waren. Zur Nachricht

6. GSK weitet Studie mit MorphoSys' Otilimab zur Covid-19-Behandlung aus

Der MorphoSys-Lizenzpartner GlaxoSmithKline weitet eine laufende Phase-II-Studie zur Behandlung von schwerer Covid-19-bedingter Lungenerkrankung mit dem monoklonalen Antikörper Otilimab nach ermutigenden Zwischenergebnissen auf weitere Patienten ab 70 Jahren aus. Zur Nachricht

7. Online-Boom in der Pandemie beschert Shop Apotheke starkes Jahr 2020

Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke will nach einem außergewöhnlich starken Jahr auch 2021 weiter wachsen und seine Profitabilität nochmals verbessern, allerdings mit etwas weniger Tempo. Zur Nachricht

8. Boeing - Risiken bei Tank-Konstruktion des neuen Airbus A321XLR

Nach der Auffassung der US-Fluggesellschaft Boeing weist ein zusätzlicher Treibstofftank im Rumpf des neuesten Airbus-Jets Sicherheitsmängel auf. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu - OPEC+ im Fokus

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel zugelegt. Das Treffen des Ölverbunds Opec+, das am Donnerstag beginnt, rückt weiter in den Mittelpunkt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 63,16 US-Dollar. Das waren 46 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 37 Cent auf 60,12 Dollar.

10. Euro hält sich bei 1,21 Dollar

Der Euro hat am Mittwoch weiter an der Marke von 1,21 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2080 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch etwas tiefer auf 1,2028 Dollar festgesetzt.

