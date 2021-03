GSK weitet Studie mit MorphoSys' Otilimab zur Covid-19-Behandlung aus

Wie das im MDAX und TecDAX notierte biopharmazeutische Unternehmen mitteilte, löst die Behandlung des ersten Patienten in der erweiterten Studie Meilensteinzahlungen in Höhe von insgesamt 16 Millionen Euro aus.

Otilimab wurde von MorphoSys entwickelt und 2013 an GlaxoSmithKline (GSK) auslizenziert. In der sogenannten OSCAR-Studie (Otilimab in Severe Covid-19 Related Disease) wird die Wirksamkeit und Sicherheit des monoklonalen Antikörpers zusätzlich zur Standardversorgung mit Kortikosteroiden, Remdesivir und Rekonvaleszenzplasma bei Erwachsenen mit schwerer Covid-19-bedingter Lungenerkrankung untersucht. "Wir freuen uns, dass unser Lizenzpartner GSK die Studie ausweitet, um Otilimab als mögliche Behandlungsoption für diese Gruppe älterer Erwachsener, die an schweren Formen von Covid-19 leiden, weiter zu erforschen", sagte Peters, Vorstand für Forschung und Entwicklung der MorphoSys AG.

