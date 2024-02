10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor Fed-Protokoll voraussichtlich um den Vortagesschluss

Der DAX dürfte zum Start die 17.000-er Marke verteidigen, vorbörslich pendelt der Leitindex um seinen Vortagesschluss. Investoren warteten gespannt auf das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed, das am Abend veröffentlicht wird.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich freundlich

Am Mittwoch zeigt sich an den Börsenplätzen in Fernost ein überwiegend freundliches Bild. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,26 Prozent tiefer bei 38.262,16 Punkten. Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite hingegen zeitweise um 1,37 Prozent auf 2.962,81 Zähler an. In Hongkong steht der Hang Seng stellenweise 2,17 Prozent höher bei 16.600,45 Stellen.

3. Fresenius strebt nach starkem Schlussquartal 2024 höheres Gewinnwachstum an

Der Gesundheitskonzern Fresenius hat im vergangenen Jahr dank eines starken Schlussquartals mit einer guten Entwicklung seiner beiden Operating Companies Kabi und Helios sein zuletzt höher gestecktes Ergebnisziel erreicht und für das laufende Jahr ein beschleunigtes Ergebniswachstum in Aussicht gestellt. Zur Nachricht

4. Telefonica Deutschland-Aktie: 02 gewinnt Hunderttausende neue Kunden und macht mehr Gewinn

Telefonica Deutschland hat im Weihnachtsgeschäft Hunderttausende Neukunden für sich gewonnen und unter dem Strich mehr Gewinn gemacht. Zur Nachricht

5. HSBC schreibt rote Zahlen - Wertminderungen im Milliardenwert belasten

Wertminderungen haben die HSBC im vierten Quartal 2023 in die Verlustzone gedrückt. Zur Nachricht

6. CompuGroup plant Verdoppelung der Dividende

Der auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierte Softwareanbieter CompuGroup soll die Dividende verdoppeln. Zur Nachricht

7. Finanzmittelfluss von Carrefour besser als erwartet

Die französische Supermarktkette Carrefour hat im vergangenen Jahr die starke Abwertung des argentinischen Peso zu spüren bekommen. Zur Nachricht

8. NVIDIA, Lucid und Rivian vor Bilanzvorlage

In den USA stehen nach Handelsschluss vielbeachtete Zahlenvorlagen auf der Agenda: Unter anderem werden die Bilanzen von NVIDIA, Lucid und Rivian erwartet. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabil

Die Ölpreise präsentieren sich am Mittwochmorgen mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,10 auf 77,11 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,11 auf 82,45 Dollar zurückfiel. Die Gefahr einer weiteren Eskalation im Gaza-Streifen sowie die Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen haben dem Ölpreis nach dem gestrigen Preissturz im frühen Mittwochshandel zu einer stabilen Tendenz verholfen.

10. Euro bleibt über 1,08 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch nach seinen deutlichen Vortagesgewinnen über 1,08 US-Dollar behauptet. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0812 Dollar und damit auf dem Niveau vom Vorabend gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0802 Dollar festgesetzt.