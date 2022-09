Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

Der DAX wird nach dem Stabilisierungsversuch vom Vortag am Mittwoch bereits wieder tiefer erwartet. Vorbörsliche Indikationen lassen einen um 0,97 Prozent leichteren Start bei 12.747 Punkten erwarten.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich im Minus

Zur Wochenmitte geben die wichtigsten asiatischen Indizes mehrheitlich nach. In Tokio fällt der Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,85 Prozent auf 27.392 Punkte. Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite hingegen zur gleichen Zeit bei 3.245 Zählern um nur 0,04 Prozent höher. Der Hang Seng in Hongkong weist derweil bei 18.874 Einheiten einen Verlust von 1,71 Prozent aus.

3. Siemens Energy finanziert Kauf von Gamesa-Aktien teils mit Anleihe - Pflichtwandelanleihe platziert

Siemens Energy hat zur Teilfinanzierung des Kaufs der restlichen Aktien der Windkrafttochter Siemens Gamesa eine Pflichtwandelanleihe begeben. Mit dem Nettoerlös will Siemens Energy den Kauf der restlichen Aktien der Windkrafttochter Siemens Gamesa teilweise finanzieren. Zur Nachricht

4. Großinvestor Kühne Holding will weitere Lufthansa-Aktien kaufen

Die Kühne Holding will ihre Beteiligung an der Lufthansa aufstocken. "Unser Interesse an der Deutschen Lufthansa AG ist ungebrochen", erklärte Eigentümer Klaus-Michael Kühne in einer am Dienstag im schweizerischen Schindellegi veröffentlichten Mitteilung. Zur Nachricht

5. thyssenkrupp-AR will offenbar über hohe Stahl-Investition in Duisburg entscheiden

thyssenkrupp will einem Medienbericht zufolge am Donnerstag über eine Investition im hohen dreistelligen Millionen-Bereich für eine grüne Stahlproduktion im Duisburger Werk entscheiden. Der Aufsichtsrat wolle dann eine Grundsatzentscheidung für eine Direktreduktionsanlage fällen und die Mittel dafür freigeben. Zur Nachricht

6. AIG will Corebridge an die Börse bringen

Der US-Versichungskonzern AIG will mit dem Börsengang seiner Sparte Corebridge Financial bis zu 1,92 Milliarden Dollar einnehmen. Bei der Emission sollen 80 Millionen Corebridge-Stammaktien angeboten werden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt. Zur Nachricht

7. Börsengang via SPAC von Donald Trumps sozialem Netzwerk "Truth Social" wohl vor dem Aus

Der Börsengang von Donalds Trumps neu gegründetem sozialen Netzwerk "Truth Social" droht zu scheitern. Das Übernahme-Vehikel Digital World Acquisition, das dem Betreiber der Twitter-Alternative zum Sprung an die Börse verhelfen will, bangt um die Zustimmung der Aktionäre zur erforderlichen Verlängerung der Übernahmefrist für die Trump Media & Technology Group (TMTG) um zwölf Monate. Zur Nachricht

8. Heute ist Apple-Keynote: Diese neuen Produkte könnte Apple auf dem Herbstevent vorstellen

Jedes Jahr im Herbst lädt Apple zur Keynote und stellt häufig die neue iPhone-Generation vor. Auf diese Neuerungen können sich Fans freuen, bevor CEO Tim Cook bald wieder die Bühne des Steve Jobs Theater auf dem Apple-Campus betritt. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen auf mehrmonatige Tiefstände

Trübe Konjunkturaussichten lasten weiter auf den Ölpreisen. Am Mittwochmorgen fielen die Erdölpreise auf mehrmonatige Tiefstände. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent sank bis auf 91,29 US-Dollar, ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete im Tief 85,14 Dollar. Damit musste für ein Fass Brent so wenig gezahlt werden wie seit Februar nicht mehr, der WTI-Preis sank auf den tiefsten Stand seit Januar.

10. Euro notiert knapp über Zwanzigjahrestief

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel knapp über seinem am Vortag markierten Tiefstand seit fast zwanzig Jahren gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Gemeinschaftswährung 0,9895 US-Dollar, nachdem sie am Dienstag mit 0,9864 Dollar den tiefsten Stand seit Ende 2002 markiert hatte.

