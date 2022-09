Lufthansa-Aktie: Großinvestor Kühne Holding will weitere Lufthansa-Aktien kaufen

"Unser Interesse an der Deutschen Lufthansa AG ist ungebrochen", erklärte Eigentümer Klaus-Michael Kühne in einer am Dienstag im schweizerischen Schindellegi veröffentlichten Mitteilung. Nach einem "konstruktiven Gespräch" mit den Vorsitzenden von Vorstand und Aufsichtsrat habe er sich "der Absicht angeschlossen, bei sich bietenden Gelegenheiten weitere Lufthansa -Aktien zu erwerben." Die Kühne Holding hält bereits 15,01 Prozent an der Lufthansa.

SCHINDELLEGI (dpa-AFX)

