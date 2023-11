Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX etwas tiefer erwartet

Der DAX dürfte sich zur Wochenmitte zunächst wenig schwungvoll zeigen. In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex zeitweise um 0,4 Prozent tiefer bei 15.092 Punkten.

2. Börsen in Fernost im Minus

An den asiatischen Börsen geht es zur Wochenmitte moderat nach unten.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 7:50 Uhr unserer Zeit 0,33 Prozent auf 32.166 Punkte. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,33 Prozent auf 3.047 Zähler. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng gleichzeitig um 0,55 Prozent tiefer bei 17.573 Einheiten.

3. LANXESS erleidet hohen Quartalsverlust

Der Chemiekonzern LANXESS ist im weiterhin schwierigen Branchenumfeld im dritten Quartal in die Verlustzone gerutscht. Unter dem Strich stand ein Minus von 131 Millionen Euro im Vergleich zu einem Plus von 80 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Zur Nachricht

4. DHL Group wird für 2023 pessimistischer - Auch mittelfristige Prognose gesenkt

Der Logistikkonzern DHL Group blickt pessimistischer auf das laufende Jahr. Das obere Ende der Spanne für das operative Gewinnziel vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde auf 6,2 bis 6,6 Milliarden Euro gesenkt. Zur Nachricht

5. Siemens Healthineers glaubt für 2023/24 wieder an steigende Gewinne

Nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Geschäftsjahr will der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers nun wieder profitabler werden und stärker wachsen. So soll der vergleichbare Umsatz 2023/24 (per Ende September) um 4,5 bis 6,5 Prozent zulegen. Zur Nachricht

6. E.ON erwartet Ergebnisbelastung wegen Preissenkungen

Der Energieversorger E.ON erwartet für das vierte Quartal wegen Preissenkungen eine deutliche Belastung des Ergebnisses. Der Konzern gebe die gesunkenen Großhandelspreise an seine Kunden weiter und das wirke sich auf das Segment Kundenlösungen aus. Zur Nachricht

7. eBay schlägt Gewinnerwartungen - Umsatzprognose enttäuscht

Die Online-Handelsplattform eBay hat die Anleger mit der Umsatzprognose für das Weihnachtsgeschäft enttäuscht. Ebay stellte für das laufende Quartal Erlöse zwischen 2,47 und 2,53 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten hatten sich im Schnitt auf 2,6 Milliarden Dollar eingestellt. Zur Nachricht

8. Rivian knackt beim Umsatz die Milliardenmarke

Im dritten Geschäftsquartal 2023 erzielte Rivian Automotive einen Verlust je Aktie von 1,44 US-Dollar. Analysten schätzten zuvor, dass der Tesla-Konkurrent für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,340 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Verlust sank von 1,72 auf 1,37 Milliarden Dollar. Zur Nachricht

9. Ölpreise wenig verändert

Die Ölpreise präsentieren sich am Mittwochmorgen mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,02 auf 77,35 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,18 auf 81,79 Dollar anzog.

10. Euro weiter unter 1,07 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwochmorgen weiter unter der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0685 Dollar und damit etwas weniger als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0686 Dollar festgelegt.