Bilanzflut: DAX leichter erwartet -- Asien-Börsen im Minus -- Commerzbank erwartet Milliardengewinn -- LANXESS mit Quartalsverlust -- Bayer, E.ON, Rivian, Siemens Healthineers, eBay, DHL im Fokus

Der deutsche Leitindex dürfte am Mittwoch zunächst nachgeben. Der DAX steht in vorbörslichen Indikationen zeitweise 0,4 Prozent tiefer bei 15.092 Punkten. Am Vortag schloss er 0,11 Prozent im Plus bei 15.152,64 Punkten. Der TecDAX wird ebenfalls mit Verlusten erwartet. Letztendlich stieg er am Dienstag um 1,03 Prozent auf 2.972,92 Punkte. Zur Wochenmitte kommen bei Börsianern wieder Zweifel auf, ob der Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank Fed wirklich schon beendet ist, nachdem sich einige Notenbanker falkenhaft geäußert haben. Rückenwind komme jedoch von deutlich gesunkenen Ölpreise, weil diese die Inflationssorgen milderten, so Stephen Innes von SPI Asset Management. Daneben erreicht die Berichtssaison in Deutschland einen weiteren Höhepunkt. Die Flut an Unternehmensberichten könnte dem Markt daher im Handelsverlauf neuen Schwung verleihen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen dürfte es zur Wochenmitte zunächst abwärts gehen. Der EURO STOXX 50 gibt vorbörslich zeitweise um 0,4 Prozent auf 4.139 Zähler nach. Am Vortag ging er 0,13 Prozent im Minus bei 4.153,37 Punkten in den Feierabend. Am Mittwoch stehen Inflationsdaten aus Deutschland und Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel der Eurozone an, die Impulse liefern könnten. Außerdem wollen sich einige Redner aus den Reihen der US-Notenbank Fed zu Wort melden, darunter auch Fed-Chef Jerome Powell. Die Fed hatte ihre Leitzinsen zuletzt nicht weiter erhöht, aktuell kommen aber wieder vermehrt Zweifel auf, ob die US-Notenbank ihren Zinserhöhungszyklus wirklich shcon abgeschlossen hat. Daher dürften die Aussagen aufmerksam verfolgt werden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen überwogen am Dienstag die Bullen. Der Dow Jones Index notierte zum Handelsstart knapp im Minus. Auch anschließend pendelte er zunächst um die Nulllinie, konnte sich dann aber nach oben absetzen. Letztendlich ging es um 0,17 Prozent aufwärts auf 34.152,80 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite startete bereits fester und machte sich im weiteren Verlauf deutlicher in die Gewinnzone auf. Zum Handelsschluss stand ein Plus von 0,90 Prozent auf 13.639,86 Zähler an der Kurstafel. Zuletzt hatten taubenhafte Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell und ein schwacher Arbeitsmarktbericht Anleger auf eine erste Leitzinssenkung ab Mitte 2024 hoffen lassen. Nachdem der regionale US-Notenbankchef von Minneapolis, Neel Kashkari, in einem Interview aber vor verfrühter Ephorie warnte, wuchs am Markt wieder die Sorge vor einem anhaltend hohen Zinsniveau. "Die Äußerungen von Kashkari haben den Markt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt", erklärte Ökonom Stuart Cole vom Broker Equiti Capital laut der Deutschen Presse-Agentur. Wichtige Konjunkturdaten wurden am heutigen Dienstag nicht veröffentlicht, allerdings setzte sich die Bilanzsaison weiter zügig fort. So öffneten bereits Uber und Ballard Power die Bücher zum abgelaufenen Jahresviertel. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken