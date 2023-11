Xpeng-Aktie: In diesem Bereich ist Xpeng seinem Rivalen Tesla einen Schritt voraus

Schnellerer Launch

Bei den Auto-Auslieferungen hinkt der chinesische Elektroautobauer Xpeng seinem US-Konkurrenten Tesla zwar hinterher, doch in einem anderen Bereich konnte sich das Unternehmen bereits einen Vorsprung verschaffen.

• Xpeng will Fahrerassistenztechnologie bis zum Jahresende auf 50 Städte in China auszuweiten

• Einführung der NGP-Funktionalität in Europa bis Ende nächsten Jahres geplant

• Vorsprung gegenüber Tesla - Full Self-Driving-Technologie in China noch nicht verfügbar

Xpengs Fahrerassistenztechnologie

Der chinesische Tesla-Rivale Xpeng gab bei seinem Tech Day in Guangzhou, wo das Unternehmen seinen Hauptsitz hat, am 24. Oktober einige Neuigkeiten bekannt. Unter anderem verkündete der Elektroautobauer laut CNBC, dass er mit seinen Plänen, seine Fahrerassistenztechnologie von derzeit fünf Städten bis zum Jahresende auf 50 Städte in China auszuweiten, auf Kurs bleibe und die Einführung der NGP-Funktionalität (Navigation Guided Pilot) in Europa bis Ende nächsten Jahres anpeile.

Bereits im März hatte Xpeng erklärt, dass das Unternehmen seine fortschrittliche Fahrerassistenzsoftware XNGP aktualisiert und plant, alle Funktionen für Fahrer in ganz China bis 2024 verfügbar zu machen. Mitte Juni hatte Xpeng die offizielle Einführung von City NGP (Navigation Guided Pilot) in Peking bekannt gegeben.

Laut Xpeng soll die Software das Fahren erleichtern, indem sie zum Beispiel beim Spurwechsel, Überholen der Navigation über Kreuzungen und anderen Aufgaben auf Stadtstraßen helfen soll.

Mit seinen Plänen der Ausweitung seiner Fahrerassistenztechnologie auf ganz China und der Einführung in Europa will sich Xpeng einen Vorsprung gegenüber Tesla verschaffen. Xpengs XNGP ähnelt Teslas Full Self-Driving (FSD)-Technologie, die in China jedoch noch nicht verfügbar ist.

Akzeptanz von Fahrerassistenztechnologien nimmt zu

Brian Gu, Ehrenvizevorsitzender des Xpeng-Vorstands und Co-Präsident, erklärte laut CNBC, dass der Elektroautobauer in China einen "Wendepunkt" für die Akzeptanz von Fahrerassistenztechnologien durch die Verbraucher sehe. Mehr als 90 Prozent der Autofahrer in Peking, die über eine Fahrerassistenzfunktion verfügen, hätten diese laut Gu aktiviert. Die Technologie sei zudem das wichtigste Merkmal, das Verbraucher für die neue Version des Elektro-SUV G9 wollten.

Auch andere Elektroautobauer wie Huawei und NIO machen laut CNBC mit weiteren Modellen ihre Fahrerassistenzfunktionen zunehmend zu einem Verkaufsargument.

Bezüglich der Einführung seiner Fahrerassistenzsoftware in Europa verlautete Gu, dass das Unternehmen Zeit brauche, um diese in Europa zu testen und zu lokalisieren, berichtet CNBC. Einzelheiten zur geplanten Verfügbarkeit habe er jedoch nicht nennen wollen.

Weitere Neuigkeiten vom Tech Day

Das Unternehmen führte laut CNEVPOST außerdem "AI Valet Driver" als neue ADAS-Funktion (Advanced Driver Assistance System) ein, mit der Fahrer überall in der Stadt einen Start- und Endpunkt festlegen und nach einmaliger manueller Fahrt eine gespeicherte Route erstellen können. Wenn dieselbe Route dann wieder gewählt wird, kann AI Valet Driver aktiviert werden, um erweitertes assistiertes Fahren zu nutzen.

Zudem habe Xpeng das Smart-Cockpit-Betriebssystem "XOS Tianji" angekündigt. Dieses solle die intelligenten Fahrfunktionen nahtlos mit Smart-Cockpit-Szenarien der nächsten Generation integrieren.

Mit XGPT hat das Unternehmen, wie CNEVPOST berichtet, des Weiteren ein groß angelegtes Modell für künstliche Intelligenz in das Smart-Cockpit-System integriert.

Daneben stellte Xpeng bei seinem Tech Day seine AeroHT-Entwicklungspläne für fliegende Autos und seine Pläne für einen neuen zweibeinigen Roboter, den PX5, vor.

Redaktion finanzen.net