NASDAQ-Wert BioNTech-Aktie in Rot: Goldman Sachs bestätigt Einschätzung zu BioNTech

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BioNTech nach dem "Innovation Series Day" des Corona-Impfstoffherstellers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 113 US-Dollar belassen.

Dies schrieb Analyst Chris Shibutani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die drei Säulen, die das längerfristige Wachstum von BioNTech vorantreiben sollen - COVID-19, Immunonkologie und Infektionskrankheiten -, konzentrierte sich die Veranstaltung vor allem auf das Onkologie-Portfolio. In naher Zukunft indes dürfte das Geschäft mit Corona-Impfstoffen ihm zufolge aber eindeutig im Mittelpunkt bleiben und der Barmittelzufluss der Finanzierung von Forschung und Entwicklung dienen.

Im NASDAQ-Handel verliert die BioNTech-Aktie am Mittwoch zeitweise 0,42 Prozent auf 101,94 US-Dollar.

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2023 / 22:50 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

