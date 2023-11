Strategiespiel

Elon Musk geht unkonventionelle Wege, um seine strategischen Fähigkeiten zu verbessern. Laut seiner neuen Biografie spielte er das Handyspiel "The Battle of Polytopia" und empfindet das Spiel als bessere Strategieübung als Schach.

"The Battle of Polytopia" zieht Musk in seinen Bann

Elon Musk , der CEO von Tesla und einer der wohlhabendsten Menschen der Welt, ist für seine außergewöhnlichen Ideen und Herangehensweisen bekannt. Laut der neuen Musk-Biografie von Walter Isaacson, die von der Wochenzeitung "DIE ZEIT" zitiert wird, spielte Musk häufig das Handyspiel "The Battle of Polytopia". Dabei soll der Multiunternehmer zeitweise so gut gewesen sein, dass er auch den Entwickler des Spiels in die Schranken weisen konnte.

Musk verschiebt Meeting zugunsten des Spiels

Im Jahr 2021 soll Musk laut einem Bericht der Zeit unter Berufung auf die Musk-Biografie von Walter Isaacson sogar ein Meeting in der Gigafactory in Grünheide verschoben haben, um mehr Zeit für das Spiel zu haben. Demnach sah Musk "The Battle of Polytopia" nicht nur als spielerische Ablenkung und Zeitvertreib, sondern auch als eine Gelegenheit, seine strategischen Fähigkeiten zu verbessern. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) schrieb Musk sogar, dass er dieses Handyspiel für ein besseres Strategiespiel als Schach halte.

Polytopia is *way* better imo, if you like strategy games - Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2022

Ziel des Spiels ist die Erweiterung des eigenen Territoriums

Hinter "The Battle of Polytopia" verbirgt sich ein rundenbasiertes Strategiespiel, entwickelt von Midjiwan AB, das eine einzigartige Kombination aus Ressourcenmanagement und Eroberung bietet, wie aus der Beschreibung des Spiels durch den Entwickler hervorgeht. Spieler haben demnach die Aufgabe, ihr eigenes Reich zu gründen, Ressourcen zu sammeln, Forschung zu betreiben und ihr Territorium gegen rivalisierende Stämme zu erweitern. Das Spiel ist kostenlos für iOS und Android verfügbar, während es für den PC zum Preis von 12,49 Euro und für die Nintendo Switch für 14,99 Euro erhältlich ist.

Redaktion finanzen.net