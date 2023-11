Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX etwas fester erwartet

Der DAX dürfte den Mittwochshandel mit leichten Aufschlägen beginnen.

2. Börsen in Fernost legen zu

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei 225 um 2,58 Prozent auf 33.539,61 Punkte zu. Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,28 Prozent auf 3.064,59 Zähler nach oben, während der Hang Seng in Hongkong 3,08 Prozent auf 17.932,84 Zähler steigt (7:18 Uhr MEZ).

3. Siemens Energy erwartet weitere Verlusten im Windgeschäft - Teil-Verkauf von Indien-Geschäft

Siemens Energy rechnet noch für mindestens zwei weitere Jahre mit Verlusten im Windgeschäft. Zur Nachricht

4. Airbnb übernimmt KI-Startup von Siri-Mitgründer

Die Unterkünfte-Plattform Airbnb stärkt ihre Ambitionen bei Künstlicher Intelligenz mit den Kauf des neuen Start-ups von einem der Erfinder von Apples Sprachassistentin Siri. Zur Nachricht

5. Grand City Properties verbucht Gewinn bei Mieten

Die Aroundtown-Tochter Grand City Properties hat in den ersten neun Monaten von einer starken Nachfrage nach Wohnraum profitiert. Zur Nachricht

6. Brandt kritisiert unnötige Unruhe bei Borussia Dortmund

Fußball-Nationalspieler Julian Brandt hält die Kritik an Borussia Dortmund für überzogen und nicht gerechtfertigt. Zur Nachricht

7. GM-Tochter Cruise verbannt alle Fahrzeuge von der Straße

Die Robotaxi-Firma Cruise hat als Reaktion auf einen Unfall mit einer Fußgängerin in San Francisco nun alle ihre Fahrten auf öffentlichen Straßen ausgesetzt. Zur Nachricht

8. Infineon strebt weiteres Wachstum an

Infineon Technologies hat trotz rückläufiger Zahlen im Schlussquartal das Ergebnis im Gesamtjahr 2022/23 (per Ende September) wie erwartet deutlich gesteigert. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 82,91 US-Dollar. Das waren 44 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember stieg um 39 Cent auf 78,65 Dollar.

10. Euro stabil zum US-Dollar nach starken Vortagesgewinnen

Der Euro hat sich am Mittwoch wenig verändert und damit die kräftigen Kursgewinne vom Vortag gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0873 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.