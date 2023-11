Zinseuphorie: DAX etwas fester erwartet -- Börsen in Fernost legen zu -- Siemens Energy erwartet weitere Verlusten im Windgeschäft -- SFC Energy hebt Ausblick für 2023 an -- Infineon, Airbnb im Fokus

Stützend wirken die Inflationsdaten aus den USA für Oktober, die am Vortag veröffentlicht wurden. Der Preisdruck ließ stärker nach als erwartet. "Nach dem Kursfeuerwerk vom Dienstag dürften noch Anschlusskäufe an den Markt kommen", erklärte ein Händler gegenüber Dow Jones Newswires. "Statt über Zinserhöhungen wird nun über Zinssenkungen diskutiert."

Der deutschen Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch vorbörslich in der Gewinnzone.

Neben den besser als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten vom Vortag stützt außerdem die Tatsachen, dass der erneut befürchtete Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA wohl abgewendet werden konnte. Mitglieder des Repräsentantenhauses stimmten der erforderlichen Zweidrittelmehrheit für einen Gesetzesentwurf zu, der einen Übergangshaushalt vorsieht.

Der EURO STOXX 50 bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke im Plus.

Anleger an den europäischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte vorbörslich zuversichtlich.

Die Wall Street präsentierte sich am Dienstag in Grün.

So eröffnete der Dow Jones Index bereits mit einem klaren Gewinn und baute diesen anschließend sogar noch weiter aus. Letztendlich ging er 1,43 Prozent höher bei 34.827,50 Einheiten in den Feierabend. Auch der technologielastige NASDAQ Composite legte kräftig zu, nachdem er bereits zum Start gestiegen war. Zum Handelsschluss gewann er schließlich 2,37 Prozent auf 14.094,38 Punkte.

Schub kam von den milden US-Inflationsdaten. Die Verbraucherpreise lagen im Schnitt um 3,2 (Vormonat: 3,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, während Ökonomen im Vorfeld eine Jahresteuerung von 3,3 Prozent prognostiziert hatten. Nun wächst die Hoffnungen, dass der Zinsgifpel in den USA erreicht sein dürfte.

"Das ist die positive Überraschung, die der Markt so ersehnt hat", so Thomas Altman von QC Partners laut Dow Jones Newswires. Zum ersten Mal in diesem Jahr stagnierten die Preise im Monatsvergleich, "für den Aktien- und den Rentenmarkt eine gleichermaßen gute Nachricht".

