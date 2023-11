"Keine großen Deals mehr": Krypto-Venture-Finanzierung auf niedrigstem Stand seit dem vierten Quartal 2020

• Venture Capitalists ziehen sich aus Krypto-Branche zurück

• Niedrigster Stand seit dem vierten Quartal 2020

• Vorteil: Investitionsrunden heute "nicht mehr so überzeichnet"





In der Vergangenheit kamen große Fundraising-Aktionen Unternehmen wie FTX, OpenSea & Co. zugute, doch zuletzt haben sich Venture Capital-Investoren aus der Branche zurückgezogen.

Wie Bloomberg berichtet, zeigen Daten des Forschungsunternehmens PitchBook, dass die weltweite Risikofinanzierung für Krypto-Startups im dritten Quartal 2023 um 63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und damit auf den niedrigsten Stand seit 2020 gesunken ist. Im dritten Quartal investierten Wagniskapitalgeber weltweit nur rund 2 Milliarden US-Dollar in die Krypto-Branche. Im Vorjahresquartal waren es noch rund 5,2 Milliarden US-Dollar, im ersten Quartal 2022 gar 11,4 Milliarden US-Dollar gewesen.

Auch Galaxy Research berichtete, dass die Krypto-VC-Aktivität im dritten Quartal weiter zurückging. Das investierte Kapital und die Anzahl der Deals seien auf den niedrigsten Stand seit dem vierten Quartal 2020 gefallen.

