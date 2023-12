Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX fester erwartet

Nach dem Rekordhoch vom Vortag hält der Schwung am deutschen Aktienmarkt auch am Mittwoch an.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,2 Prozent stärker bei 16.565 Punkten.

2. Börsen in Fernost überwiegend stärker

An den asiatischen Börsen dominieren am Mittwoch mehrheitlich die Bullen.

In Tokio verzeichnet der Leitindex Nikkei 225 aktuell (07:40 Uhr) einen Gewinn von 2,04 Prozent bei 33.445,90 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil minimale 0,04 Prozent auf 2.970,97 Stellen. Der Hang Seng zieht daneben um 0,77 Prozent auf 16.454,38 Zähler an.

3. VW-Prüfer hat wohl keine Hinweise auf Zwangsarbeit in Xinjiang gefunden

Die von Volkswagen beauftragten Prüfer haben nach eigenen Angaben keine Hinweise auf Zwangsarbeit in dem umstrittenen Werk in der chinesischen Provinz Xinjiang gefunden. Zur Nachricht

4. BMW kündigt den Beginn der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms an

Der Premiumhersteller BMW führt sein Aktienrückkaufprogramm im Gesamtvolumen von bis zu 2 Milliarden Euro Anfang nächsten Jahres fort. Zur Nachricht

5. HENSOLDT erwirbt ESG Elektroniksystem- und Logistik

HENSOLDT verstärkt sich durch einen Zukauf. Zur Nachricht

6. Fresenius ist die Ausschüttung von Dividenden und Boni für das Jahr 2023 untersagt

Der Fresenius-Konzern darf wegen staatlicher Energiehilfen für das laufende Jahr keine Dividende an seine Anteilseigner ausschütten. Zur Nachricht

7. Mercks MS-Hoffnungsträger Evobrutinib scheitert in entscheidenden Phase-III-Studien zur MS-Behandlung

Der Pharmakonzern Merck KGaA hat in klinischen Studien einen Rückschlag mit seinem Hoffnungsträger Evobrutinib zur Behandlung von Multipler Sklerose erlitten. Zur Nachricht

8. Rio Tinto-Aktie: Milliardeninvestition in Eisenerzprojekt in Guinea geplant

Rio Tinto will massiv in den Eisenerzabbau in Westafrika investieren. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben.

10. Euro knapp unter 1,08 US-Dollar

Im frühen Handel kostete der Euro 1,0790 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor.